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Hindi Newsजरा हटकेबेटी बना रही थी रील, पीछे से चप्पल पहनकर आए पापा और लूट ली पूरी महफिल; देखें वायरल वीडियो

बेटी बना रही थी रील, पीछे से चप्पल पहनकर आए पापा और लूट ली पूरी महफिल; देखें वायरल वीडियो

वीडियो की शुरुआत में बेटी मशहूर गाने बिली जीन पर डांस करती नजर आती है. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और ऐसा लगता है कि यह एक आम सोशल मीडिया रील है. पिता के अचानक किए गए माइकल जैक्सन स्टाइल मूनवॉक ने बेटी की साधारण रील को वायरल बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:55 AM IST
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बेटी बना रही थी रील, पीछे से चप्पल पहनकर आए पापा और लूट ली पूरी महफिल; देखें वायरल वीडियो

Father Moonwalk Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो दिल जीत लेते हैं. हाल ही में एक पिता और बेटी का डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. शुरुआत में यह वीडियो एक आम रील की तरह लगता है, लेकिन अचानक जो होता है वह इसे खास बना देता है. यही सरप्राइज फैक्टर इस वीडियो को लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है.

कैसे शुरू हुआ यह डांस वीडियो?

वीडियो की शुरुआत में बेटी मशहूर गाने बिली जीन पर डांस करती नजर आती है. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और ऐसा लगता है कि यह एक आम सोशल मीडिया रील है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, जो पूरे वीडियो को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है. अचानक पिता फ्रेम में आते हैं और अपने अंदाज से सभी को चौंका देते हैं. वह न सिर्फ डांस करते हैं, बल्कि मूनवॉक भी करते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह स्टेप चप्पलों में किया, जो देखने वालों के लिए और भी मजेदार बन गया. उनकी स्मूद मूवमेंट और कॉन्फिडेंस ने वीडियो को खास बना दिया.

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क्यों है यह वीडियो इतना खास और अलग?

इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत इसका नेचुरल और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है. कोई बड़ी तैयारी या प्रोफेशनल सेटअप नहीं, बल्कि एक साधारण माहौल में किया गया यह डांस लोगों को ज्यादा कनेक्ट करता है. पिता का आत्मविश्वास और उनका पुराना स्टाइल साफ झलकता है, जिससे यह वीडियो दिल छू लेने वाला बन जाता है. वीडियो पोस्ट होते ही लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आने लगे. लोग पिता के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने कहा कि चप्पलों में ऐसा मूनवॉक पहली बार देखा, तो किसी ने मजाक में लिखा कि क्या ये एआई से बनाए गए हैं? कई यूजर्स ने इस वीडियो को बार-बार देखने की बात कही, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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