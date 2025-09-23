बस यहां तक का साथ चाहिए… एनिवर्सरी पार्टी में बुजुर्ग कपल ने दिखाया ऐसा प्यार, वीडियो देख भर आएंगी आंखें!
बस यहां तक का साथ चाहिए… एनिवर्सरी पार्टी में बुजुर्ग कपल ने दिखाया ऐसा प्यार, वीडियो देख भर आएंगी आंखें!

Dada Aur Dadi Emotional Viral Video: एक बुजुर्ग कपल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उनका गहरा प्यार और अपनापन देखकर लोग इमोशनल हो गए. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो पर लाखों लाइक्स आए और यूजर्स ने कपल की लंबी उम्र व खुशहाल जीवन की दुआएं दीं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:22 PM IST
बस यहां तक का साथ चाहिए… एनिवर्सरी पार्टी में बुजुर्ग कपल ने दिखाया ऐसा प्यार, वीडियो देख भर आएंगी आंखें!

Emotional Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन नए-नए वीडियो वायरल होते है. लेकिन कुछ वीडियो इतने खास होते है जो दिल को छू जाते हैं और रिश्तों की असली खूबसूरती दिखा जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को इमोशनल कर दिया. यह वीडियो एक बुजुर्ग दंपति की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का है, जिसमें उनका प्यार और अपनापन देखकर हर किसी की आंखें भर आईं. वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचाया हुआ है. 

गहरा प्यार देख हुए लोग भावुक

वायरल इस वीडियो इंस्टाग्राम यूजर heyits.mahiii ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग दंपति अपने परिवार और करीबियों के बीच एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते नजर आते हैं. दोनों हाथ पकड़कर डांस करते हैं और फिर एक-दूसरे को गले लगाते हैं. वीडियो के अंत में दादाजी, दादी मां के चेहरे से कुछ पोंछते हुए दिखते हैं जो या तो केक के टुकड़े थे या आंसू। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स इमोशनल हो गया.

रिश्तों की मिसाल बनी जोड़ी

वीडियो में सालों से चले आ रहे रिश्ते का प्यार साफ झलकता है. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने अपनी भावनाएं रोक नहीं पाईं. कमेंट्स में किसी ने लिखा, “बस यहां तक का साथ चाहिए जीवनसाथी के साथ.” तो किसी ने इसे रियल गोल्स बताया. कई लोगों ने कहा कि सच्चा प्यार वही है, जो हर हाल में और आखिरी सांस तक साथ निभाए. इस बुजुर्ग कपल ने दिखा दिया कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के लिए अपनापन और सम्मान से लंबे चलते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahiiiiiii (@heyits.mahiii)

वायरल हुआ वीडियो और दुआओं की बौछार

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने के बाद लाखों लोगों ने देखा और लाइक किया. बुजुर्ग कपल की सादगी और आपसी लगाव ने इस वीडियो को खास बना दिया. आज के समय में जहां रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, वहीं यह वीडियो लंबे और सच्चे रिश्ते की मिसाल पेश करता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कपल की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की दुआएं कीं. लोगों का मानना है कि यह वीडियो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, ये उनके लिए एक भावुक पल था.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

elderly couple viral video

Trending news

