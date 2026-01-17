न गर्लफ्रेंड, न पत्नी... 80 साल के दादा और 70 की दादी को पोते ने कराया Dubai स्काई पूल का सफर, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

आज के दौर में जहां लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं हरियाणा के अंकित राणा ने रिश्तों की असली कीमत दुनिया को दिखा दी. न गर्लफ्रेंड, न पत्नी... बल्कि शख्स ने अपनी कमाई और खुशियों का सबसे खूबसूरत हिस्सा अपने 80 साल के दादा और 70 साल की दादी को दिया. उन्होंने दोनों को उनकी जिंदगी के पहले इंटरनेशनल ट्रिप पर दुबई ले जाकर वो अनुभव कराया, जिसे लोग ‘लाइफटाइम ड्रीम’ कहते हैं. दुबई का स्काई हाई इंफिनिटी पूल, ऊंची इमारतें और चमकता शहर इस सफर ने सिर्फ दादा-दादी को ही नहीं, बल्कि वीडियो देखने वालों को भी भावुक कर दिया.

दुबई के स्काई पूल में दादा-दादी का पहला अनुभव

दुबई के आसमान छूते इंफिनिटी पूल दुनियाभर के सैलानियों के लिए सपना माने जाते हैं. इन्हीं पूलों में से एक में अंकित राणा अपने दादा-दादी को लेकर पहुंचे. वीडियो में दोनों बुजुर्ग दुबई के शानदार स्काईलाइन के बीच पानी में बैठे मुस्कुराते नजर आते हैं. अंकित कैमरे पर कहते हैं कि वह अपने “बड़े दादा और दादी” को दुबई लेकर आए हैं और यहां दोनों जमकर एंजॉय कर रहे हैं. यह दादी का पहला स्काई हाई पूल एक्सपीरियंस था. जब अंकित ने उनसे पूछा कि मजा आ रहा है या नहीं, तो दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया. दादा ने भी देसी अंदाज में कहा, “मन्ने तो मज़ा ही आ गया.”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोते का प्यार

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के दिल को छू गया. यूजर्स ने अंकित के इस कदम को ‘रियल सक्सेस’ बताया. किसी ने लिखा, “भाई, तुम पर गर्व है,” तो किसी ने कहा, “आज के जमाने में जहां लोग दादा-दादी को पूछते भी नहीं, तुमने उनके सपने पूरे कर दिए.” कई यूजर्स ने दुआ दी कि हर किसी को ऐसा पोता मिले. अंकित पहले भी अपने कंटेंट में देसी संस्कृति, गांव की जिंदगी और परिवार के साथ रिश्तों को अहमियत देते आए हैं. लेकिन इस वीडियो ने उन्हें एक मिसाल बना दिया, जहां प्यार दिखावे से नहीं, कर्मों से साबित होता है.

15,000 फीट की स्काइडाइविंग और अधूरे सपनों की उड़ान

यह पहली बार नहीं है जब अंकित ने अपने दादा-दादी के सपने पूरे किए हों. नवंबर 2025 में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 80 साल के दादा 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काइडाइविंग करते नजर आए थे. वीडियो में दादा डर नहीं, बल्कि जोश और खुशी से भरे दिखे. लैंडिंग के बाद उन्होंने कहा, “बाह भाई बाह, चक दे पत्ते!” और युवाओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. इन वीडियो ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. अंकित का यह सफर दिखाता है कि असली खुशी अपनों को खुश करने में है.