Advertisement
trendingNow13077330
Hindi Newsजरा हटकेन गर्लफ्रेंड, न पत्नी... 80 साल के दादा और 70 की दादी को पोते ने कराया Dubai स्काई पूल का सफर, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

न गर्लफ्रेंड, न पत्नी... 80 साल के दादा और 70 की दादी को पोते ने कराया Dubai स्काई पूल का सफर, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Dada aur Dadi ka Video: हरियाणा के अंकित राणा ने अपने 80 साल के दादा और 70 साल की दादी को पहली बार दुबई घुमाया. स्काई हाई इंफिनिटी पूल और खास पलों का वीडियो वायरल हुआ. लोगों ने पोते के प्यार और संस्कारों की जमकर तारीफ की.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न गर्लफ्रेंड, न पत्नी... 80 साल के दादा और 70 की दादी को पोते ने कराया Dubai स्काई पूल का सफर, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

आज के दौर में जहां लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं हरियाणा के अंकित राणा ने रिश्तों की असली कीमत दुनिया को दिखा दी. न गर्लफ्रेंड, न पत्नी... बल्कि शख्स ने अपनी कमाई और खुशियों का सबसे खूबसूरत हिस्सा अपने 80 साल के दादा और 70 साल की दादी को दिया. उन्होंने दोनों को उनकी जिंदगी के पहले इंटरनेशनल ट्रिप पर दुबई ले जाकर वो अनुभव कराया, जिसे लोग ‘लाइफटाइम ड्रीम’ कहते हैं. दुबई का स्काई हाई इंफिनिटी पूल, ऊंची इमारतें और चमकता शहर इस सफर ने सिर्फ दादा-दादी को ही नहीं, बल्कि वीडियो देखने वालों को भी भावुक कर दिया.

दुबई के स्काई पूल में दादा-दादी का पहला अनुभव

दुबई के आसमान छूते इंफिनिटी पूल दुनियाभर के सैलानियों के लिए सपना माने जाते हैं. इन्हीं पूलों में से एक में अंकित राणा अपने दादा-दादी को लेकर पहुंचे. वीडियो में दोनों बुजुर्ग दुबई के शानदार स्काईलाइन के बीच पानी में बैठे मुस्कुराते नजर आते हैं. अंकित कैमरे पर कहते हैं कि वह अपने “बड़े दादा और दादी” को दुबई लेकर आए हैं और यहां दोनों जमकर एंजॉय कर रहे हैं. यह दादी का पहला स्काई हाई पूल एक्सपीरियंस था. जब अंकित ने उनसे पूछा कि मजा आ रहा है या नहीं, तो दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया. दादा ने भी देसी अंदाज में कहा, “मन्ने तो मज़ा ही आ गया.”

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोते का प्यार

 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के दिल को छू गया. यूजर्स ने अंकित के इस कदम को ‘रियल सक्सेस’ बताया. किसी ने लिखा, “भाई, तुम पर गर्व है,” तो किसी ने कहा, “आज के जमाने में जहां लोग दादा-दादी को पूछते भी नहीं, तुमने उनके सपने पूरे कर दिए.” कई यूजर्स ने दुआ दी कि हर किसी को ऐसा पोता मिले. अंकित पहले भी अपने कंटेंट में देसी संस्कृति, गांव की जिंदगी और परिवार के साथ रिश्तों को अहमियत देते आए हैं. लेकिन इस वीडियो ने उन्हें एक मिसाल बना दिया, जहां प्यार दिखावे से नहीं, कर्मों से साबित होता है.

15,000 फीट की स्काइडाइविंग और अधूरे सपनों की उड़ान

यह पहली बार नहीं है जब अंकित ने अपने दादा-दादी के सपने पूरे किए हों. नवंबर 2025 में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 80 साल के दादा 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काइडाइविंग करते नजर आए थे. वीडियो में दादा डर नहीं, बल्कि जोश और खुशी से भरे दिखे. लैंडिंग के बाद उन्होंने कहा, “बाह भाई बाह, चक दे पत्ते!” और युवाओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. इन वीडियो ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. अंकित का यह सफर दिखाता है कि असली खुशी अपनों को खुश करने में है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

SkydivingDubaiInfinity PoolDadji in poolDadaji Skydiving

Trending news

MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
Maharashtra Elections 2026
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?