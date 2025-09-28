पोते ने दी लग्जरी कार की चाबी, दादा जी ने उड़ाया ऐसा धुआं; वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

Viral Video: कहते हैं, "पोते का पहला दोस्त 'दादा' जी होते हैं और दादा जी का आखिरी दोस्त 'पोता' होता है." सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. वो दादा और पोते की ऐसी ही प्यारी सी दोस्ती दिखा रहा है. वीडियो में पोता दादा जी से गाड़ी आराम से चलाने के लिए कहता है. उसके बाद दादा जी ने कार से जो स्टंट किया है. वो करना किसी नौजवान के लिए भी आसान नहीं होगा. स्टंट देखकर पोता भी हैरान रह जाता है. दादा जी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे किया गाड़ी से स्टंट?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक लड़का कहता है कि पोते के होते हुए दादा ने मौज ना की तो क्या फायदा. इसके बाद वो दादा जी को अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है. चाबी देने के बाद वो दादा जी से कहता है कि आराम से चलाना और दादी जी भी अपने एक साथी के साथ पोते की गाड़ी में बैठ जाते हैं. दादा जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं बीच रोड पर 360 डिग्री घुमा देते है. ये सब देखकर पोता भी हैरान रह जाता है. गाड़ी रुकने के बाद जब लड़का पूछता है कि ये क्या किया, तो दादा जी कहते हैं कि जब हम ट्रैक्टर चलाते थे तो आगे से उठाकर 2 किलोमीटर तक ले जाते थे.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kishan.singh.chahal नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. इतना ही नहीं इस वीडियो को,,,, से ज्यादा लोग शेयर भी कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, तुम्हारे बाप का भी बाप है. दूसरे यूजर ने लिखा, हथियार छोड़े हैं चलाना थोड़ी भूले हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा जी कहते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.