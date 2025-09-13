कंधे पर बैठाकर दिखा रहे थे प्रोग्राम, दादा के सिर पर ही बजाने लगा ढोल; वायरल हो गया प्यारा सा वीडियो

Viral Video: बच्चे न सिर्फ क्यूट होते हैं बल्कि शरारती भी होते हैं. ज्यादातर बच्चों की शरारत भी मासूमियत से भरी होती है. ऐसी शरारत आपको हंसने पर मजबूर कर देती है. मासूमियत भरी शरारत का ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बच्चा दादा जी के कंधे पर बैठकर कैसे ढोल बजा रहा है, आप भी देखें.

दादा जी के सिर पर क्या कर रहा था?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी गांव देहात में कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है. इस दौरान वहां जमकर बैंड-बाजा बज रहा है. ऐसे में लोग वहां खड़े होकर प्रोग्राम देख रहे हैं. इस दौरान एक बुजुर्ग के कंधों पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है. शायद ये बच्चा बाबा का पोता है और वो उसको प्रोग्राम दिखा रहे हैं. इस दौरान ये बच्चा ढोल की ताल से ताल मिलाते हुए बाबा के सिर पर ही ढोल बजाने लगता है.

बच्चा कैसे बजा रहा ढोल?

बच्चे के हाथ में दो लकड़ियां हैं जिनसे वो बाबा के सिर को पीट रहा है, लेकिन खूबसूरत बात ये है कि बाबा ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने बहुत खूबसूरत कमेंट किया. यूजर ने लिखा, दुनिया का पहला दोस्त दादा जी और आखिरी दोस्त पोता होता है. दादा पोते के ये खूबसूरत वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई खूबसूरत कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये दादा जी अपने पोते से कितना प्यार करते हैं ये तो देखने से ही पता चल रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई दादा बनना भी इतना आसान नहीं, पोते ही हर हरकतों को सहना पड़ता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है." ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @bhajarangi_boys3 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.