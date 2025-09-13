कंधे पर बैठाकर दिखा रहे थे प्रोग्राम, दादा के सिर पर ही बजाने लगा ढोल; वायरल हो गया प्यारा सा वीडियो
Advertisement
trendingNow12920808
Hindi Newsजरा हटके

कंधे पर बैठाकर दिखा रहे थे प्रोग्राम, दादा के सिर पर ही बजाने लगा ढोल; वायरल हो गया प्यारा सा वीडियो

Dada Ji Ka Video: कहते हैं कि पहला दोस्त दादा जी होते हैं और दादा जी का आखिरी दोस्त पोता होता है. इस वीडियो ने ये कहावत एक बार फिर जिंदा कर दी. वायरल हो रहा दादा पोते का प्यार भरा वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंधे पर बैठाकर दिखा रहे थे प्रोग्राम, दादा के सिर पर ही बजाने लगा ढोल; वायरल हो गया प्यारा सा वीडियो

Viral Video: बच्चे न सिर्फ क्यूट होते हैं बल्कि शरारती भी होते हैं. ज्यादातर बच्चों की शरारत भी मासूमियत से भरी होती है. ऐसी शरारत आपको हंसने पर मजबूर कर देती है. मासूमियत भरी शरारत का ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बच्चा दादा जी के कंधे पर बैठकर कैसे ढोल बजा रहा है, आप भी देखें.

दादा जी के सिर पर क्या कर रहा था?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी गांव देहात में कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है. इस दौरान वहां जमकर बैंड-बाजा बज रहा है. ऐसे में लोग वहां खड़े होकर प्रोग्राम देख रहे हैं. इस दौरान एक बुजुर्ग के कंधों पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है. शायद ये बच्चा बाबा का पोता है और वो उसको प्रोग्राम दिखा रहे हैं. इस दौरान ये बच्चा ढोल की ताल से ताल मिलाते हुए बाबा के सिर पर ही ढोल बजाने लगता है. 
यह भी पढ़ें: बड़ा खतरनाक बच्चा! हाईवे पर टॉय कार से लगाई रफ्तार, लोगों के छूटे पसीने, पीछे दौड़ी मां

बच्चा कैसे बजा रहा ढोल?

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चे के हाथ में दो लकड़ियां हैं जिनसे वो बाबा के सिर को पीट रहा है, लेकिन खूबसूरत बात ये है कि बाबा ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने बहुत खूबसूरत कमेंट किया. यूजर ने लिखा, दुनिया का पहला दोस्त दादा जी और आखिरी दोस्त पोता होता है. दादा पोते के ये खूबसूरत वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई खूबसूरत कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये दादा जी अपने पोते से कितना प्यार करते हैं ये तो देखने से ही पता चल रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई दादा बनना भी इतना आसान नहीं, पोते ही हर हरकतों को सहना पड़ता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है." ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @bhajarangi_boys3 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. 
यह भी पढ़ें: सुबह को देर तक सो रही थी बेटियां, तो घर वालों ने बुलावा लिए 'ढोल-बाजे' वाले और फिर...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

funny momentsvideo viralsocial mediaDada ji

Trending news

'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
;