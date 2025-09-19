दादी के हत्थे चढ़ा ChatGPT, मांग लिया फोन; बोली- एड्रेस भेज मिलने आ रही हूं

Video Viral: पिछले कुछ समय से AI(Artificial Intelligence) कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है. खासतौर से चैट जीपीटी से तो ज्यादातर लोग परिचित हो चुके हैं. अलग-अलग लोग अपने काम के हिसाब से चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, लेकिन देश में ऐसे भी खुराफाती लोग हैं जो एआई से टाइम पास कर रहे हैं. पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का चैट जीपीटी (ChatGPT) से 1 से 1 लाख तक गिनती सुनाने के लिए कहता है. अब एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक दादी चैट जीटीपी (ChatGPT) से बातें कर रही हैं. अब ये फनी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

AI से क्या बोली अम्मा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अम्मा चैट जीपीटी से पूछ रही है, "तू कहां रहता है? मैं तुझसे मिलने आउंगी." वायरल वीडियो में दादी ने सबसे पहले एआई से यही सवाल पूछा कि तुम कहां रहते हो. इस सवाल के जवाब में एआई कहता है कि मैं कहीं नहीं रहता हूं. इतना सुनते ही दादी कहती हैं, तो क्या तू सड़क पर घूमता रहता है. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चैट जीपीटी से उसका पता पूछने लगती है. दादी कहती हैं, "बता कहां मिलेगा, हनुमान टीले पर मिलेगा या फव्वारा पर मिलेगा." जब एआई उधर से कहता है कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं तो अम्मा कहती हैं, "मुझपर फोन नहीं है मुझे फोन दिला दे." अब दादी और एआई की बातचीत का ये मजेदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rockstardadi_ji नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, "दादी से पंगा नहीं बच्चे." दूसरे यूजर ने लिखा, "चैट जीपीटी भाई अम्मा को फोन दिला." इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.

