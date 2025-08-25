Dadi Ka Video: दादी का ऐसा बिंदास अंदाज! मोपेड पर बैठकर दिखाया ऐसा स्टंट कि लोग बोले- 'जवानी में जरूर ...
Dadi Ka Video: एक वायरल वीडियो में दादी मस्त अंदाज में मोपेड चला रही हैं, हाथ हिला कर लोगों का अभिवादन ले रही हैं. उनका उत्साह और स्टाइल दिखाता है कि उम्र सिर्फ संख्या है, जीवन में जोश और जिंदादिली किसी भी उम्र में बनी रह सकती है.

 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:24 PM IST
Dadi Ka Video: आजकल के समय में लोग उम्र को लेकर अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी मोटिवेशन देते हैं कि उम्र केवल एक संख्या भर है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दादी मस्त अंदाज में मोपेड चला रही हैं और लोगों का अभिवादन लेते हुए अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं. यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि यह संदेश भी देता है कि जीवन में उत्साह और जिंदादिली का कोई उम्र से संबंध नहीं.

वीडियो का मस्त अंदाज

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दादी हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन करती हुई टीवीएस मोपेड चला रही हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान और शरीर की हलचल बताती है कि उन्हें इस पल का पूरा आनंद है. बैकग्राउंड में अंग्रेजी गाना “डैडी लेट मी नो दैट आई एम यूअर ओनली गर्ल” बज रहा है जो वीडियो के मूड से बिल्कुल मेल खा रहा है. ऐसा लगता है जैसे दादी भी इस गाने का मज़ा ले रही हैं.

दादी के मस्त अंदाज को देखकर आसपास के लोग भी ध्यान से उन्हें देख रहे हैं. कुछ लोग हाथ हिलाकर उनका जवाब दे रहे हैं तो कुछ मुस्कुरा रहे हैं. वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि दादी के इस स्टाइल ने वहां मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया है. कमेंट सेक्शन में भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दादी की उम्र और जोश की तारीफ कर रहे हैं.

 

जवानी की यादें और वायरल प्रतिक्रिया

वीडियो को एक्स पर @rareindianclips अकाउंट से दो दिन पहले शेयर किया गया था और इसे दो ही दिन में 37 हजार से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. कई यूज़र कह रहे हैं कि दादी जरूर अपनी जवानी में बाइक राइडर रही होंगी. कुछ ने उन्हें “ग्रैंस्टा दादी” तो कुछ ने “देसी होंडा शेरनी” कहा. यह वीडियो साफ संदेश देता है कि उम्र केवल एक संख्या है, जोश और उत्साह किसी भी उम्र में बनाए रखा जा सकता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Videodadi ka video

