मेहंदी प्रोग्राम में दादी ने उड़ाया गर्दा, 'कजरा रे' पर किया ऐसा जबरदस्त डांस; इंटरनेट पर छा गई अम्मा
मेहंदी प्रोग्राम में दादी ने उड़ाया गर्दा, 'कजरा रे' पर किया ऐसा जबरदस्त डांस; इंटरनेट पर छा गई अम्मा

Dadi Ji Ki Dance Video: मेहंदी के प्रोग्राम में दादी जी ने 'कजरा रे' पर इतना जबरदस्त डांस किया कि वीडियो देखकर आप भी बोलेंगे- उम्र तो बस एक नंबर है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:45 PM IST
मेहंदी प्रोग्राम में दादी ने उड़ाया गर्दा, 'कजरा रे' पर किया ऐसा जबरदस्त डांस; इंटरनेट पर छा गई अम्मा

Dance Video: बुढ़ापा एक कड़वा सच है और ये सबको आता है, क्योंकि उम्र को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. उसे देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे की उम्र तो सिर्फ एक नंबर है. जी हां, यूं तो सोशल मीडिया पर डांस के बहुत से वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन बुजुर्ग महिला का डांस इंटरनेट पर छा गया. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि उम्र तो बस एक नंबर है.

कौन से गाने पर डांस कर रही थी दादी?
इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि एक घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा है और एक दूसरे को मेहंदी लगाई जा रही है. इसी बीच दादी 'कजरा रे' गाने पर जबरदस्त डांस कर रही हैं. इस दौरान उनके साथ एक लड़का या शायद पोता भी डांस कर रहा है. दादी जी मगन होकर इतना गजब का डांस कर रही हैं कि सब उन्हें ही देख रहे हैं. मेहंदी लगाने वाली महिला का ध्यान भी मेहंदी लगाने में कम और दादी का डांस देखने में ज्यादा है. दादी के पीछे बैठी मेहंदी लगवा रही लड़की फोन में दादी का वीडियो बनाने लगती हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: डांस मूव्स को इतना स्मूथ और परफेक्ट कर गया ये वर्कर, Video देखकर यूजर्स बोले- माइकल जैक्सन के बाद यही

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by gyanclasss (@gyanclasss)

किसने डाला दादी जी का वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gyanclasss नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और ये वीडियो लोगों का काफी पसंद भी आ रहा है. खबर​ लिखे जाने तक इस वीडियो को 3.8 लाख यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को 2.4 लाख से ज्यादा यूजर्स शेयर भी कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: आंटी ने सड़क पर ऐसे दौड़ाई साइकिल, Video देखकर लोगों ने कहा- ये तो हैवी ड्राइवर

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

दादी के डांस की वीडियो देखकर लोगों ने कमाल की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "वह दादी सुपर से भी ऊपर." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐज इज जस्ट ए नंबर." तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "बीमारी का नाटक करके पोते की शादी करा दी." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;