'मैं निकला गड्डी लेके' गाने पर दादी ने उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले- दादी ऑन फायर

Dadi Ka Dance Video: डांस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर दादी का जो डांस वीडियो वायरल हो रहा है उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. आप भी देखें दादी का ये रॉक अंदाज.
Viral Video: सोशल मीडिया पर लड़कियों के वीडियो तो बहुत वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार दादी ने अपने डांस से लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया. घर की बाकी महिलाएं देखती रह गईं और दादी ने अकेले ही गर्दा उड़ा दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
कौन-से गाने पर नाच रही थी दादी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि घर में कई महिलाएं बैठी हैं. इस दौरान जैसे ही 'गदर फिल्म' का 'मैं निकला गड्डी लेके' गाना बजना शुरू होता है दादी के अंदर का डांसर बाहर आने लगता है और धीरे धीरे दादी अपना रंग दिखाने लगती हैं. पहले तो दादी बैठे बैठे ही डांस करती हैं उसके बाद वो खड़े होकर ऐसा माहौल बनाती हैं कि बाकी महिलाएं देखती रह जाती हैं.
दादी ने मचाया तहलका
जब दादी 'गड्डी लेके' गाने पर नाच रही थी तो इस दौरान घर की एक महिला भी उनका साथ दे रही थी. वीडियो देखकर लगता है कि दादी ने उस महिला को भी साइड कर दिया. दादी के एक्सप्रेशन और डांस मूव गाने के 'वर्ड-टू-वर्ड ' चल रहे थे. लगता है दादी को पूरा गाना याद है और वो एक भी स्टेप मिस नहीं करना चाहती हैं. इसके अलावा दादी फर्श पर लेट कर भी नाचती हैं. दादी का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस गाने पर ऐसा डांस कभी नहीं देखा होगा.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
दादी का डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर @manisha.sharma.27 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 56 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दादी ऑन फायर"
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.