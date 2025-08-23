सड़क पर अकेले चल रही थी दादी, महिला ने दी लिफ्ट, फिर बुजुर्ग के चेहरे पर आई ऐसी मुस्कान कि... वीडियो हो गया बंपर वायरल
सड़क पर अकेले चल रही थी दादी, महिला ने दी लिफ्ट, फिर बुजुर्ग के चेहरे पर आई ऐसी मुस्कान कि... वीडियो हो गया बंपर वायरल

Dadi ka Video:  एक महिला ने गरीब बुजुर्ग दादी को कार में लिफ्ट दी, जिससे दादी की प्यारी मुस्कान ने दिल छू लिया. इंस्टाग्राम पर शेयर यह वीडियो 25 लाख से ज्यादा बार देखा गया. यूजर्स ने इसे दया और इंसानियत की मिसाल बताते हुए कहा कि छोटी मदद भी बड़ी खुशी दे सकती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:41 PM IST
सड़क पर अकेले चल रही थी दादी, महिला ने दी लिफ्ट, फिर बुजुर्ग के चेहरे पर आई ऐसी मुस्कान कि... वीडियो हो गया बंपर वायरल

Viral Video: हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें महंगी चीज़ें खरीदनी होंगी या ज्यादा पैसे कमाने होंगे. लेकिन कई बार एक छोटी-सी मदद भी किसी के दिल को बहुत सुकून दे सकती है. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक महिला ने अपनी गाड़ी में एक गरीब बुजुर्ग दादी को लिफ्ट दी और उनका रिएक्शन देखने लायक था.

बुजुर्ग दादी की प्यारी मुस्कान

वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी गाड़ी रोकती है और बुजुर्ग दादी से पूछती हैं कि क्या उन्हें लिफ्ट चाहिए. जैसे ही दादी गाड़ी में बैठती हैं, उनके चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान आ जाती है. महिला उनसे पूछती हैं कि उन्हें कहां जाना है, और दादी मीठी आवाज में जवाब देती हैं, “जीवन भारती.” इस छोटे से पल ने वीडियो को बेहद भावुक बना दिया. इसके बाद गाड़ी चलते समय महिला दादी से कहती हैं कि अपना ध्यान रखें. दादी मुस्कुरा कर जवाब देती हैं. यह साधारण सा संवाद, साधारण सा काम, लेकिन इतना प्यारा कि देखने वाले भी भावुक हो जाएं. यही छोटे-छोटे अच्छे काम हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं.

वीडियो का वायरल होना

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम यूजर सांचीता अग्रवाल (@littlesweet_family) ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “कभी-कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म का सीन देख रहे हों. यह मेरा यूंही चला चला पल था.” जिसे अब तक 25 लाख से ज्याद बार देखा जा चुका है, जबकि 1 लाख से ज्यादा बार लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “भगवान अपने होने का अहसास ऐसे ही कराते हैं.” दूसरे ने लिखा, “आज मैंने इंटरनेट पर सबसे सुंदर चीज देखी.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया, आज भी दुनिया में दया और अच्छाई बाकी है.” यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि छोटी मदद भी बड़ी खुशी और मुस्कान ला सकती है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Videodadi ka video

