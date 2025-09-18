दुकान के बाहर बेबस बैठी थी बुजुर्ग महिला, तभी बेटा बनकर आया ये फरिश्ता और फिर...

Viral Video: कहते हैं, "किसी जरूरतमंद की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है." सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें कोई बेसहारा या कोई जरूरतमंद जो गरीबी या भूख से गुजर रहा होता है. अचानक से कोई फरिश्ते ही तरह आता है और उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं. ऐसे वीडियो दूसरों को भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं. ऐसा ही एक शानदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं. इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला किसी कैफे या रेस्टोरेंट के बाहर भूखी बैठी थी. तभी एक लड़का फरिश्ता बनकर आता है और ऐसी मदद करता है कि दादी मां की मुस्कान सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

दुकान के बाहर क्या कर रही थीं दादी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला दुकान के बाहर एक छोटी-सी दीवार पर बैठी है. वीडियो देखकर लगता है कि दादी भूखी हैं. तभी वहां पर एक नौजवान आता है और दुकान के अंदर से कुछ खाना पैक करवा कर लाता है. इसके बाद वो खाने के पैकेट को लेकर दादी के पास जाता है और उन्हीं के पास छोटी सी दीवार पर बैठ जाता है. खाने को देखकर दादी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है. दादी इतना खुश होती हैं कि उस लड़के से पहले हाथ मिलाती हैं और फिर आशीर्वाद भी देती हैं. इस दौरान वो लड़का इस महिला के सामने हाथ जोड़ लेता है.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iamhussainmansuri नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 38 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 58 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "अगर आपकी माता जी देखेंगी तो वो आप पर बहुत गर्व करेंगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे."

