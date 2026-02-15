"हमारी साइड थोड़ी लोगे...", पोती ने रोते हुए दादी पर लगाया पक्षपात का आरोप, VIDEO वायरल

Emotional Viral Video: दादा दादी अपने पोते पोती से कितना प्यार करते हैं ये बात सब जानते हैं. पोते पोती दादा दादी के लिए जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं. दादा दादी के प्यार को लेकर कहा जाता है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है. यानी बच्चों से भी ज्यादा पोते पाती प्यारे होते हैं. लेकिन क्या हो अगर पोती ही दादी पर पक्षपात का आरोप लगाए. सोशल मीडिया पर पोती का एक इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो दादी पर पक्षपात का आरोप लगा रही है. दादी पर आरोप है कि वो पोते की ज्यादा तरफदारी करती हैं. चलिए देखते हैं ये प्यारा वीडियो.

दादी पर लगाया ये गंभीर आरोप

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बच्ची रो रही हैं और दादी से शिकायत कर रही है. इस दौरान वो कहती है कि वो तो आपका पोता है आप उसी की साइड लोगे, हम लोगो का साइड थोड़ी लेंगे. भाई बहनों में अक्सर लड़ाई होती रहती हैं. ऐसे में दादा दादी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. उनके लिए तो दोनों की बराबर हैं. इसके बाद दादी बात को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं हमारे लिए सब बराबर हैं. इसके बाद पोती का गुस्सा आसमान पर हो जाता है और वो कहती हैं कि हां कब से बराबर है हम देख रहे हैं. इसके बाद वो कहती है कि हम मारके बताएं कैसा किया है. इसके बाद पोती कहती है कि फिर कहोगे कि बदमाश हो गई है. अब ये दादी पर पोती का गुस्से वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

दादी पोती की बातों पर क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lifewithsakshi20 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, सच में दादी पोती से ज्यादा पोते को प्यार करती हैं. मेरी दादी भी भैया को बहुत मानती हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, मैं और मेरी दादी मां भी ऐसा ही करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.