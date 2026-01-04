खिड़की से दुकान चलाती हैं दादी, Video में देखें फर्स्ट फ्लोर से कैसे मिलता है सामान

Viral Video: हर शहर की अलग पहचान होती है. वहां की मार्केट चौराहे शहर की पहचान को बयान करते हैं. इसी पहचान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दुकान एक मंजिल ऊपर है. चलिए जानते हैं इस दुकान से ग्रहक कैसे सामान खरीदते हैं और ये दुकान किस शहर में हैं.
Viral Video: आमतौर पर गली मोहल्लों में घरों में दुकानें खुली होती हैं. लेकिन क्या आपने ऐसी दुकान देखी है जो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर है और एक खिड़की से संचालित होती है. जी हां, सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जो एक मंजिल ऊपर है. खास बात ये है कि इस दुकान को एक बुजुर्ग महिला चलाती हैं. चलिए जानते हैं इतनी ऊपर से महिला ग्राहकों को कैसे सामान देती हैं.
ग्राहक कैसे खरीदते हैं सामान?
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बनारस का बताया जा रहा है. वहां पर एक संकरी गली में एक मकान की खिड़की से एक दुकान चलाई जाती है. इस दुकान को एक दादी चलाती हैं. जब कोई ग्राहक आता है तो वो गली में खड़ा होकर आवाज देता है और बताता है कि उसको क्या सामान चाहिए. इसके बाद वो महिला एक बाल्टी में रस्सी बांधकर बाल्टी को नीचे गली में लटकाती है. ग्राहक उस बाल्टी से अपना सामान उठा लेते हैं और पैसे बाल्टी में रख देते हैं. ऐसे ही ये दुकान चल रही है. इससे बनारस की एक झलक दिखती है. अब ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @varanasi360 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 30 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह दुकान संकटा मंदिर से सिद्धेश्वरी मंदिर वाली गली में है."
