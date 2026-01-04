Advertisement
trendingNow13063661
Hindi Newsजरा हटकेखिड़की से दुकान चलाती हैं दादी, Video में देखें फर्स्ट फ्लोर से कैसे मिलता है सामान

खिड़की से दुकान चलाती हैं दादी, Video में देखें फर्स्ट फ्लोर से कैसे मिलता है सामान

Viral Video: हर शहर की अलग पहचान होती है. वहां की मार्केट चौराहे शहर की पहचान को बयान करते हैं. इसी पहचान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दुकान एक मंजिल ऊपर है. चलिए जानते हैं इस दुकान से ग्रहक कैसे सामान खरीदते हैं और ये दुकान किस शहर में हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खिड़की से दुकान चलाती हैं दादी, Video में देखें फर्स्ट फ्लोर से कैसे मिलता है सामान

Viral Video: आमतौर पर गली मोहल्लों में घरों में दुकानें खुली होती हैं. लेकिन क्या आपने ऐसी दुकान देखी है जो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर है और एक खिड़की से संचालित होती है. जी हां, सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जो एक मंजिल ऊपर है. खास बात ये है कि इस दुकान को एक बुजुर्ग महिला चलाती हैं. चलिए जानते हैं इतनी ऊपर से महिला ग्राहकों को कैसे सामान देती हैं. 

ग्राहक कैसे खरीदते हैं सामान?
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बनारस का बताया जा रहा है. वहां पर एक संकरी गली में एक मकान की खिड़की से एक दुकान चलाई जाती है. इस दुकान को एक दादी चलाती हैं. जब कोई ग्राहक आता है तो वो गली में खड़ा होकर आवाज देता है और बताता है कि उसको क्या सामान चाहिए. इसके बाद वो महिला एक बाल्टी में रस्सी बांधकर बाल्टी को नीचे गली में लटकाती है. ग्राहक उस बाल्टी से अपना सामान उठा लेते हैं और पैसे बाल्टी में रख देते हैं. ऐसे ही ये दुकान चल रही है. इससे बनारस की एक झलक दिखती है. अब ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: आखिर बिना खाए कितने दिन जिंदा रह सकते हैं सांप? जानकर रह जाएंगे भौचक्के
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varanasi 360 (@varanasi360)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @varanasi360 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 30 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह दुकान संकटा मंदिर से सिद्धेश्वरी मंदिर वाली गली में है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral Videotrending

Trending news

BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी