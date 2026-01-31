ट्रेन में बैठकर दामाद जी पी रहे थे शराब! पकड़े जाने पर सासू मां ने मांगी माफी, VIDEO देखें

Shocking Video Viral: ट्रेन से सफर सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और अनुशासित होना चाहिए. हम सभी जानते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें ट्रेन में शराब पीना सख्त मना है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर कथित तौर पर शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है.

कैसे छुपाने लगा शराब?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक यात्री कथित तौर पर ट्रेन में शराब पीता पकड़ा गया है. ये यात्री अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था. वीडियो में दिखता है कि जब वीडियो बना रह शख्स पूछता है, "क्यों भाई ये क्या कर रहे हो?" ट्रेन में शराब पीकर चलना चाहिए. जैसे ही वो देखता है कि सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है तो वो शराब का पैक छुपाने की कोशिश करता है. वीडियो में दिखता है कि ये शख्स पैग बनाने की तैयारी में था उससे पहले ही पकड़ा गया. जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो उसकी सास ने बीच में आकर सब लोगों से उसे माफ करने की गुजारिश की. इस दौरान वहीं बराबर में दो बच्चे भी दिखाई देते हैं जिनके सामने ये सब हो रहा था. इसके बाद वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि ट्रेन में शराब मत पियो, घर जाकर पीना. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये भाई साहब ट्रेन में ही पैक बनाने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन पकड़े गये दामाद ट्रेन में ही शराब पी रहा है और सवाल पूछा जा रहा तो सास बचाव कर रही है. pic.twitter.com/YvZGvWTTjx — Priya singh (@priyarajputlive) January 31, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 67 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कैसा दामाद है सास का ख्याल ही नहीं और कैसी सास है दामाद का बुरे में साथ दे रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "छोटे बच्चे भी हैं पास में, शर्म आनी चाहिए"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.