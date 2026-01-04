सासु मां ने लगाए दामाद जी के साथ ठुमके, वायरल हुआ शानदार वीडियो; यूजर्स बोले- नजर ना लगे

Advertisement
Family Dance Video: सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत फैमिली का डांस वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दामाद के साथ सास, ससुर और वाइफ भी ठुमके लगा रही है. लोगों ने कहा, "बस नजर ना लगे." आप भी देखें ये शानदार वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:55 PM IST
Family Dance Video: परिवारों में क्लेश होना कोई नई बात नहीं है आय दिन पारिवारिक कलह के मामले सामने आते रहते हैं. घर परिवार के क्लेश में हत्याएं तक हो जाती हैं. ऐसे में जब लोग एक ही परिवार में एक नहीं हो पा रहे हैं. पारिवारिक कलह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. जब रिश्तों में भरोसे की कमी हो रही है. उस दौर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक दामाद अपने ससुर के सामने डांस करता है और ससुर को पटाने की बात करता है. इस दौरान वाइफ और सासु मां भी साथ देती हैं और सब एक साथ मिलकर डांस करते हैं. ऐसे सुखी परिवारों को देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं. आजकल ऐसे परिवार कम होते जा रहे हैं. आम भी देखें ये शानदार वीडियो.

किस गाने पर नाच रहे थे दामाद जी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बेड पर ससुर, सासु मां और वाइफ एक साथ बैठे हैं और 'गोरे तन से सरकता जाए' गाना बज रहा है. इस दौरान जब गाने के बोल, "मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम तेरे बापू को मैंने पटाया सनम" तो दामाद जी की एंट्री होती है और वे ससुर जी को भी अपने साथ नाचने के लिए उठा लेते हैं. इसके बाद दामाद जी के साथ वाइफ और सासु मां भी नाचने लगती है और ये खूबसूरत परिवार झूमकर एक साथ नाचता है. इस दौरान एक मासूम भी दिखाई देता है. यूजर्स कह रहे हैं कि आपके परिवार को किसी की नजर ना लगे. इस का डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pushpajaatni04 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 63 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "किसी बुरी आत्मा की आपके घर को नजर ना लगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान सबको ऐसी फैमिली दे, किसी की नजर ना लगे, मुझे तो बहुत मजा आया." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

