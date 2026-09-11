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'हीरोगिरी-भाईगिरी नहीं करेंगे...', 100 से ज्यादा थार-फॉर्च्युनर मालिकों को कलेक्टर ने दिलाई शपथ, Video वायरल

दमन में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन का एक अनोखा अभियान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. यहां 100 से ज्यादा थार और फॉर्च्युनर गाड़ियों के मालिकों को एक जगह बुलाकर कलेक्टर ने उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग की शपथ दिलाई. उनसे कहा गया कि वे तेज रफ्तार से बचेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और सड़क पर हीरोगिरी या भाईगिरी नहीं दिखाएंगे.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 11, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:30 PM IST
'हीरोगिरी-भाईगिरी नहीं करेंगे...', 100 से ज्यादा थार-फॉर्च्युनर मालिकों को कलेक्टर ने दिलाई शपथ, Video वायरल
Image Credit: दमन में थार-फॉर्च्युनर वालों के लिए कलेक्टर का अनोखा अभियान! Image credit: X/@DesiEsco7

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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