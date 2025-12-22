हमारे टाइम पर कहां थे ऐसे टीचर...? स्कूल के ग्राउंड में लगी स्टूडेंट्स की डांस क्लास, बच्चों ने उड़ाया गर्दा

Dance Class in School Ground: एक टीचर स्कूल ग्राउंड में बच्चों को डांस सिखा रहे हैं और बच्चे परफेक्ट डांस मूव फॉलो कर रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स टीचर की तारीफ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसे टीचर हमारे टाइम पर कहां थे.
Trending Photos
Dance Class in School Ground: सोशल मीडिया पर टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्कूल के ग्राउंड में बच्चों को डांस सिखा रहे हैं. बच्चे टीचर के डांस स्टेप को परफेक्ट फॉलो करते हैं और स्कूल में ग्राउंड में पूरा माहौल बना देते हैं. इस वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स को स्कूल के दिन याद आ गए. कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे टीचर हमारे टाइम पर कहां थे. चलिए देखते हैं ये शानदार वीडियो.
टीचर ने कैसे जीता बच्चों का दिल?
अक्सर बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं. कई बार बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं होता तो कई बार मास्टर जी का डर ही उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं देता है. यदि अगर टीचर बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली व्यवहार करेंगे तो बच्चे टीचर और पढ़ाई से दूर नहीं भागेंगे, बल्कि सुबह उठकर खुद स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे. यही कारण है कि ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक स्कूल के ग्राउंड में मास्टर जी बच्चों को एक साथ खड़ा करते हैं और सबकी एक साथ डांस क्लास लगाते हैं. इस दौरान मास्टर साहब बड़े और ऊंचे चबूतरे पर चढ़ जाते हैं ताकि स्टूडेंट आसानी से डांस मूव देख सकें और फॉलो कर सके. इसके बाद स्टूडेंट्स जिस तरह मास्टर जी के डांस मूव को फॉलो करते हैं उससे एकदम पार्टी वाला माहौल बन जाता है. इस दौरान बच्चे बहुत खुश और तनाव मुक्त नजर आते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स मास्टर साहब की खूब तारीफ कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर में झूमने लगा मासूम, Video देखकर यूजर्स बोले- आज मैगी लाया
किसने पोस्ट किया टीचर का वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @tarun_sir_dance__wale नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत याद करेंगे. दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसे टीचर हमारे टाइम पर कहां थे."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.