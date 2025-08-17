Dance Video: साड़ी में दो लड़कियों के डांस को छोड़, कैमरामैन के दीवाने हुए लोग! जमकर की तारीफ और... देखें वायरल वीडियो

Dance Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लड़कियां डांस कर रही है और साथ में कैमरामैन भी नजर आ रहा है और हर कोई कैमरामैन की तारीफ कर रहा है, आइए जानते हैं क्यों?
Dance Video Viral: अक्सर कैमरे के सामने कौन है, इसके बारे में तो सभी को पता होता है लेकिन कैमरे के पीछे कौन है? इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाती है. सोचिए आप डांस कर रहे हैं और आपका वीडियो वायरल होने की बजाए उस शख्स का वीडियो वायरल हो जाए जो रिकॉर्ड कर रहा हो तो? शायद आप इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हुआ है. दरअसल, साड़ी पहने दो खूबसूरत लड़की डांस करते हुए वीडियो शूट करा रही होती हैं लेकिन उनकी वीडियो वायरल होने की जगह कैमरामैन ही वायरल हो गया है.
लोग खूब कर रहे हैं पसंद
वायरल वीडियो में दो लड़कियां डांस करती दिख रही है. एक कैमरामैन भी नजर आ रहा है जो वीडियो शूट कर रहा है. हालांकि, बीच में भारतीय लड़कियों को डांस करते देख वो खुद भी स्टेप बाय स्टेप डांस करने लगता है. कैमरामैन इस तरह से डांस करता है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स के दिल को जीत लेता है.
तारीफ करते नहीं थक रहे लो
इंस्टाग्राम पर @syuzo_film अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. प्रोफाइल को देखकर लगता है कि ये इंस्टा पेज कैमरामैन का ही है. यहां शेयर वीडियो में देख सकते हैं कि दो लड़कियां ‘बढ़ी मुश्किल है बाबा बड़ी मुश्किल’ गाने पर वीडियो शूट करा रही हैं. इनके साथ-साथ स्टेप्स बताते हुए कैमरामैन नजर आ रहा है. वायरल वीडियो पर यूजर्स के काफी कमेंट देखने को मिल रहे हैं.
दोनों लड़कियों से ज्यादा लोगों को कैमरामैन का डांस ज्यादा पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा कि कैमरामैन ने लड़कियों से ज्यादा अच्छा डांस किया है. दूसरे यूजर ने लिखा- सुपर डांस. तीसरे यूजर ने लिखा ‘कैमरामैन का उत्साह दूसरे स्तर पर है, मॉडलों से भी ज्यादा उत्साहित.’ इस तरह से काफी कमेंट रहे जिसमें कैमरामैन के डांस को काफी पसंद किया गया.