Dance Video: 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर बच्चे ने किया जबरदस्त डांस, एक ही वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग!

Boy Dance Video: सोशल मीडिया पर आजकल अलग-अलग तरह का वीडियो देखने को मिलता है जिसमें से कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिसे देखकर आंखों को सुकून और होंठो पर मुस्कान आ जाती है. अगर आप अपने दिन बेहतरीन करना चाहते हैं और कुछ अच्छा सा देखना चाह रहे हैं तो इस वक्त सही जगह हैं. दरअसल, हम एक बच्चे की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो इतने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दे रहा है कि देखकर आप तारीफ करते नहीं थकेंगे. वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर नाचता दिख रहा है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर डांस कर रहा है जिस देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो भाई छोटा पैकेट, बड़ा धमाल है. जिस तरह से बच्चा डांस कर रहा है उसके हर स्टेप पर आपका दिल आ सकता है. अपनी कमर इस तरह से मटकाता है कि आप भी बोलेंगे कि लड़कियां भी कह ही डांस कर लेंगी. एक्सप्रेशन देखकर आप खुश हो जाएंगे.

इंस्टाग्राम पर @high.music.official ने वीडियो को वायरल किया है. पोस्ट पर कैप्शन लिखा है ‘बाबू तेरी चाल मोरनी की ढाल बदन तेरो सतरंगी चमके.’ इस वीडियो को देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे. इस तरह से डांस का स्टेप करता है कि हर किसी का दिल लिया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है ‘20 बार देख लिया मन ही नहीं भर रहा है, गजब लौंडा है.’

यूजर्स क्या बोले?

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा- ये राज्यस्थान वाले हैं भाई पर मस्त हैं. दूसरे ने लिखा कि भाई कितनी बार, जितनी बार देख लूं मस्त है. तीसरे यूजर ने लिखा कि मैंने भी बहुत बार देख लिया बहुत अच्छा डांस स्टेप और एक्सप्रेशन भी. इस वायरल वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं.

