Dance Video: 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर बच्चे ने किया जबरदस्त डांस, एक ही वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग!
Advertisement
trendingNow12903097
Hindi Newsजरा हटके

Dance Video: 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर बच्चे ने किया जबरदस्त डांस, एक ही वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग!

Boy Dance Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा इस तरह से डांस करता नजर आ रहा है जिसे देखकर आपका भी दिल बाग-बाग हो जाएगा. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dance Video: 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर बच्चे ने किया जबरदस्त डांस, एक ही वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग!

Boy Dance Video: सोशल मीडिया पर आजकल अलग-अलग तरह का वीडियो देखने को मिलता है जिसमें से कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिसे देखकर आंखों को सुकून और होंठो पर मुस्कान आ जाती है. अगर आप अपने दिन बेहतरीन करना चाहते हैं और कुछ अच्छा सा देखना चाह रहे हैं तो इस वक्त सही जगह हैं. दरअसल, हम एक बच्चे की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो इतने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दे रहा है कि देखकर आप तारीफ करते नहीं थकेंगे. वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर नाचता दिख रहा है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का 'गोरी तेरी चाल मोरनी की ढाल' गाने पर डांस कर रहा है जिस देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो भाई छोटा पैकेट, बड़ा धमाल है. जिस तरह से बच्चा डांस कर रहा है उसके हर स्टेप पर आपका दिल आ सकता है. अपनी कमर इस तरह से मटकाता है कि आप भी बोलेंगे कि लड़कियां भी कह ही डांस कर लेंगी. एक्सप्रेशन देखकर आप खुश हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर @high.music.official ने वीडियो को वायरल किया है. पोस्ट पर कैप्शन लिखा है ‘बाबू तेरी चाल मोरनी की ढाल बदन तेरो सतरंगी चमके.’ इस वीडियो को देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे. इस तरह से डांस का स्टेप करता है कि हर किसी का दिल लिया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है ‘20 बार देख लिया मन ही नहीं भर रहा है, गजब लौंडा है.’

यूजर्स क्या बोले?

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा- ये राज्यस्थान वाले हैं भाई पर मस्त हैं. दूसरे ने लिखा कि भाई कितनी बार, जितनी बार देख लूं मस्त है. तीसरे यूजर ने लिखा कि मैंने भी बहुत बार देख लिया बहुत अच्छा डांस स्टेप और एक्सप्रेशन भी. इस वायरल वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Ajab Gajab: बंदर की हुई मौत, पूरे गांव के पुरुषों ने मुंडवा लिया सिर; वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढहाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढहाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
;