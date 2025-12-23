बच्ची की टाइमिंग और एक्सप्रेशन ने लूट ली महफिल! डांस Video ने इंटरनेट पर लगाई आग

Dance Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर रोज हजारों डांस के वीडियो शेयर किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम तुरंत लाइक और शेयर कर देते हैं. ऐसे ही वीडियो की रीच बढ़ जाती है और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाता है. छोटे बच्चे मासूम होते हैं उनकी हरकतें और एक्सप्रेशन भी मासूमियत भरे होते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मासूमियत, नटखट, टाइमिंग और कमाल के एक्सप्रेशन का बेहतरीन मिश्रण है. 'मैं निकला गड्डी लेके' गाने पर बच्ची ने ऐसा डांस किया कि सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.

कैसे थे डांस मूव्स?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि स्कूल के कुछ बच्चे 'गदर फिल्म' के गाने 'मैं निकला गड्डी लेके' पर डांस कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि स्कूल में कोई कार्यक्रम चल रहा है जिस दौरान ये डांस किया जा रहा है. बच्चे में सबसे आगे डांस कर रही छोटी सी बच्चे पर सबकी निगाह टिक गई. बच्ची के हाव भाव देखकर लगता है कि वो डांस और गाने के बोल में डूब चुकी है. वीडियो में दिखता है कि इस दौरान एक शख्स बच्ची को पैसे भी देता है, लेकिन बच्ची डांस में इतनी मग्न है कि वो नोट हाथ में लेते ही जमीन पर रख देती है और सारा फोकस गाने पर ही रखती है. बच्ची के एक्सप्रेशन एक नंबर थे. इतना ही नहीं, बच्ची की मासूमियत और परफेक्ट टाइमिंग ने सबका दिल जीत लिया. ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bhartenduguleria नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया भी दे रह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मिलियन में है ये बच्ची." दूसरे यूजर ने​ लिखा, "करोड़ों में जो एक होता है वही हो बेटी तुम."

