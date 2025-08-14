Dance Video Viral: 90s गाने पर अंकल-आंटी का डांस वीडियो वायरल, हल्दी समारोह को बना दिया और भी रंगीन!
Dance Video Viral: 90s गाने पर अंकल-आंटी का डांस वीडियो वायरल, हल्दी समारोह को बना दिया और भी रंगीन!

Dance Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंकल-आंटी का ऐसा जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है कि जिसे देखकर आप भी तारीफ करते नहीं थकेंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:35 PM IST
Dance Video Viral: ‘चार लोग क्या कहेंगे’ अगर ये हम ही सोचते रह गए तो चार लोग क्या कहेंगे? ये लाइन बखूबी वायरल वीडियो पर सूट करती है. यहां तक कि इस वीडियो के कैप्शन पर भी ये ही लिखा है कि कौन दुनिया कौन वो चार लोग. दरअसल, वायरल वीडियो में एक जोड़ी नाचती नजर आ रही है और नाच इस तरह का है कि आप भी तारीफ करने से रुकेंगे नहीं. हल्दी के कार्यक्रम में अंकल-आंटी का डांस लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. सभी की नजर कपल पर टीकी दिख रही है. एक दूसरे पर प्यार लुटाने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए 90 दशक के गाने पर डांस करते दिख रहे हैं.

मैचिंग कपड़े और शानदार नाच

वायरल वीडियो में कपल को डांस करते देखा जा रहा है. ‘मेरे कॉलेज की लड़की है’ गाने पर अंकल जिस तरह से डांस किया और फिर आंटी को अपनी ओर खींचा, दोनों के डांस को देखकर चारों तरफ सब एन्जॉय करते नजर आए. अंकल से आंटी ने भी डांस किया. पर्पल रंग की शर्ट में अंकल और पर्पल रंग की साड़ी में आंटी नजर आईं. दोनों के डांस परफॉर्मेंस पर लोगों ने जमकर तारीफ की.

इंस्टाग्राम पर @_lovelyposting नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. वीडियो में बैकग्राउंड को अगर गौर से देखेंगे तो पता चल रहा है कि ये एक हल्दी सेरेमनी की वीडियो है. इस कार्यक्रम में एक पुरुष और महिला नाच रहे हैं. जबकि, अन्य लोग ताली बचा रहे हैं तो कुछ अपनी ही जगह पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं.

यूजर्स ने किए प्यारे-प्यारे कमेंट

वायरल वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ड्रेस भी मैचिंग की है यार. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि यंग हार्ट अंकल, आंटी जी. कुछ यूजर्स ने दोनों के जोड़ी की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा ‘इसे कहते हैं असली प्यार क्या खूब डांस कर रहें दोनों लाजवाब अंकल और आंटी.’

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

