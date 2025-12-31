Advertisement
Viral Video: बर्फबारी के बीच बिन कपड़ों का डांस.. अटल टनल पर युवाओं का हुड़दंग, पुलिस आते ही बत्ती गुल

बर्फबारी के बीच युवाओं ने बिना कपड़ों के डांस कर हुड़दंग मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है इसके बाद पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर हालात संभाले. घटना ने दिखाया कि मौज-मस्ती में जिम्मेदारी भूलना कितना खतरनाक हो सकता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:47 PM IST
ठंड के मौसम में बर्फ गिरते ही कई लोग सैर-सपाटे और रोमांच के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ युवाओं के लिए यह मौज-मस्ती जल्द ही हुड़दंग में बदल जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बर्फबारी के बीच कुछ युवक बिना कपड़ों के डांस करते और शोर-शराबा करते नजर आए. शुरुआत में यह हरकत उन्हें मजेदार लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, माहौल पलट गया. यह घटना दिखाती है कि रोमांच और जिम्मेदारी के बीच की लकीर कितनी आसानी से पार हो जाती है.

बर्फबारी के साथ शुरू हुआ हुड़दंग 

ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटकों और स्थानीय युवाओं की आवाजाही बढ़ गई. इसी दौरान कुछ युवाओं ने ठंड और हालात की परवाह किए बिना अशोभनीय हरकतें शुरू कर दीं. वायरल वीडियो में दिखता है कि बर्फ से ढकी सड़क के पास युवक कपड़े उतारकर नाच रहे हैं, तेज म्यूजिक और शोर के साथ माहौल बिगाड़ रहे हैं. यह सब न सिर्फ उनके लिए खतरनाक था, बल्कि आसपास मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता था. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे गैरजिम्मेदाराना व्यवहार बताया.

पुलिस की तत्परता से बिगड़ती स्थिति पर काबू 

इस बार हालात ज्यादा नहीं बिगड़े, क्योंकि लाहौल-स्पीति पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हुड़दंग कर रहे युवाओं को तुरंत रोका. पुलिस को देखते ही युवाओं का जोश ठंडा पड़ गया और कुछ ही पलों में “बत्ती गुल” जैसी स्थिति बन गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की हरकतें न तो कानूनन सही हैं और न ही सार्वजनिक जगहों पर बर्दाश्त की जाएंगी. समय पर की गई इस कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और माहौल को नियंत्रित किया जा सका.

 

सख्ती ही बनेगी सबक और समाधान 

पुलिस का कहना है कि बर्फबारी के मौसम में सुरक्षा पहले से ही एक बड़ी चुनौती होती है, ऐसे में हुड़दंग हालात को और खतरनाक बना देता है. अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. सोशल मीडिया पर भी लोग पुलिस की तत्परता की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे तत्वों को काबू में रखने का यही सही तरीका है. यह घटना एक सबक है कि मौज-मस्ती के नाम पर की गई लापरवाही खुद के साथ-साथ दूसरों के लिए भी मुसीबत बन सकती है. 
 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

