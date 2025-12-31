Viral Video: बर्फबारी के बीच बिन कपड़ों का डांस.. अटल टनल पर युवाओं का हुड़दंग, पुलिस आते ही बत्ती गुल

ठंड के मौसम में बर्फ गिरते ही कई लोग सैर-सपाटे और रोमांच के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ युवाओं के लिए यह मौज-मस्ती जल्द ही हुड़दंग में बदल जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बर्फबारी के बीच कुछ युवक बिना कपड़ों के डांस करते और शोर-शराबा करते नजर आए. शुरुआत में यह हरकत उन्हें मजेदार लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, माहौल पलट गया. यह घटना दिखाती है कि रोमांच और जिम्मेदारी के बीच की लकीर कितनी आसानी से पार हो जाती है.

बर्फबारी के साथ शुरू हुआ हुड़दंग

ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटकों और स्थानीय युवाओं की आवाजाही बढ़ गई. इसी दौरान कुछ युवाओं ने ठंड और हालात की परवाह किए बिना अशोभनीय हरकतें शुरू कर दीं. वायरल वीडियो में दिखता है कि बर्फ से ढकी सड़क के पास युवक कपड़े उतारकर नाच रहे हैं, तेज म्यूजिक और शोर के साथ माहौल बिगाड़ रहे हैं. यह सब न सिर्फ उनके लिए खतरनाक था, बल्कि आसपास मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता था. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे गैरजिम्मेदाराना व्यवहार बताया.

पुलिस की तत्परता से बिगड़ती स्थिति पर काबू

इस बार हालात ज्यादा नहीं बिगड़े, क्योंकि लाहौल-स्पीति पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हुड़दंग कर रहे युवाओं को तुरंत रोका. पुलिस को देखते ही युवाओं का जोश ठंडा पड़ गया और कुछ ही पलों में “बत्ती गुल” जैसी स्थिति बन गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की हरकतें न तो कानूनन सही हैं और न ही सार्वजनिक जगहों पर बर्दाश्त की जाएंगी. समय पर की गई इस कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और माहौल को नियंत्रित किया जा सका.

Snowfall has started in upper areas and near Atal Tunnel and sadly the nuisance has started too. But this time Lahaul Spiti Police @splahhp acted on time. This is the only way to control such elements. pic.twitter.com/JaR1qZbv7a — Nikhil saini (@iNikhilsaini) December 31, 2025

सख्ती ही बनेगी सबक और समाधान

पुलिस का कहना है कि बर्फबारी के मौसम में सुरक्षा पहले से ही एक बड़ी चुनौती होती है, ऐसे में हुड़दंग हालात को और खतरनाक बना देता है. अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. सोशल मीडिया पर भी लोग पुलिस की तत्परता की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे तत्वों को काबू में रखने का यही सही तरीका है. यह घटना एक सबक है कि मौज-मस्ती के नाम पर की गई लापरवाही खुद के साथ-साथ दूसरों के लिए भी मुसीबत बन सकती है.

