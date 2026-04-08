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Hindi Newsजरा हटकेइतिहास का सबसे खौफनाक डांस! जब हफ्तों तक बिना रुके नाचते रहे हजारों लोग, फिर बिछ गईं लाशें; जानें क्या है ये रहस्य

इतिहास का सबसे खौफनाक 'डांस'! जब हफ्तों तक बिना रुके नाचते रहे हजारों लोग, फिर बिछ गईं लाशें; जानें क्या है ये रहस्य

1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में लोग अचानक नाचते-नाचते मरने लगे. इसे ‘डांसिंग प्लेग’ कहा गया. कारण आज भी रहस्य है कुछ इसे मानसिक बीमारी मानते हैं, तो कुछ जहरीले खाने का असर बताते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:13 AM IST
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इतिहास का सबसे खौफनाक 'डांस'! जब हफ्तों तक बिना रुके नाचते रहे हजारों लोग, फिर बिछ गईं लाशें; जानें क्या है ये रहस्य

कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक लोग पागलों की तरह नाचने लगें, इतना नाचें कि उनके पैरों से खून बहने लगे और वे मौत के मुंह में समा जाएं, पर रुकें नहीं. यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि साल 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में घटी एक सच्ची और रूह कंपा देने वाली घटना है. इसे इतिहास में 'डांसिंग प्लेग' के नाम से जाना जाता है. एक अकेली महिला से शुरू हुआ यह सिलसिला देखते ही देखते एक सामूहिक कब्रगाह में तब्दील हो गया. आइए जानते हैं इस रहस्यमयी नाच के पीछे की खौफनाक हकीकत. 

लोग क्यों नहीं रुक पा रहे थे?

इस घटना को उस समय लोग समझ नहीं पाए. कुछ लोगों ने इसे भगवान का श्राप माना, तो कुछ ने शैतानी ताकत का असर बताया. कई पीड़ितों को चर्च ले जाया गया, उन्हें क्रॉस पहनाए गए और धार्मिक तरीके से इलाज की कोशिश की गई. वहीं कुछ जगहों पर लोगों को और नचाने के लिए ढोल-नगाड़े भी बजाए गए, ताकि वे थककर खुद रुक जाएं. लेकिन इन तरीकों का कोई असर नहीं हुआ. लोग लगातार नाचते रहे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जिससे यह घटना और भी डरावनी बन गई.

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क्या यह मानसिक बीमारी थी?

बाद में मशहूर डॉक्टर पैरासेल्सस ने इस घटना को दैवी नहीं बल्कि मानसिक समस्या बताया. उन्होंने कहा कि यह “मास हिस्टीरिया” यानी सामूहिक मानसिक बीमारी हो सकती है, जिसमें एक व्यक्ति की स्थिति दूसरों पर भी असर डालती है. उनका मानना था कि इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि डर और तनाव के कारण लोग एक ही तरह का व्यवहार करने लगते हैं. यही वजह हो सकती है कि एक महिला के नाचने से शुरू हुई यह घटना पूरे शहर में फैल गई और सैकड़ों लोग इसका शिकार हो गए.

क्या जहरीला खाना था असली वजह?

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है. उस समय लोगों द्वारा खाई गई रोटी में “एर्गोट” नाम का फंगस हो सकता था, जो जहरीला होता है. इस फंगस के असर से लोगों को अजीब चीजें दिखने लगती हैं, शरीर में झटके आते हैं और वे अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो देते हैं. इसका असर एलएसडी जैसी ड्रग्स की तरह होता है. हालांकि, आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि असली वजह क्या थी, और यही कारण है कि डांसिंग प्लेग आज भी एक रहस्य बना हुआ है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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