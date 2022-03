VIDEO: समुद्र में हुआ खतरनाक एक्सीडेंट, बड़े जहाज ने छोटी नाव को जैसे डुबोया देखकर कांप जाएंगे

Boat and Ship Accident: आपने सड़क पर एक्सीडेंट के कई सारे वीडियो देखे होंगे. कुछ वीडियो इतने भयावह होते हैं, जिन्हें देखकर हमारी रूह कांप जाती है. लेकिन क्या आपने कभी समु्द्र में एक्सीडेंट के बारे में सुना है? पिछले दिनों बांग्लादेश की राजधानी ढाका के निकट समुद्र में हुए एक्सीडेंट का एक खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

वीडियो में एक बड़ा-सा समुद्री जहाज़ एक छोटी नाव को डुबाता दिख रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ढाका के बाहर नारायणगंज जिले में एक नाव को समुद्री जहाज ने भयावह तरीके से डुबा दिया. इस दुर्घटना के बाद बचाव दल ने 6 लोगों के शव बरामद किए हैं. नारायणगंज जिले के पुलिस प्रमुख ने बताया कि शीतलाख्य नदी के निकट समुद्र में मालवाहक जहाज की चपेट में एक 'एमवी अफसर उद्दीन' नामक नाव आ गई.

पुलिस प्रमुख ने बताया कि मालवाहक जहाज इतना ऊंचा था कि उसे नाव दिखाई ही नहीं दी. इसके चपेट में आने से नाव पानी में समा गया. पुलिस प्रमुख ने बताया कि इस घटना में 3 महिलाओं, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा एक शख्स के लापता होने की पुष्टि हुई है. पुलिस प्रमुख ने बताया कि 25 से 30 मुसाफिरों को लेकर नाव दोपहर के करीब अपने गंतव्य की ओर जा रही थी. इस दौरान करीब 2 बजे वह जहाज की चपेट में आ गई. देखें वीडियो-

— Rubel Sarkar Jcd (@SarkarJcd) March 20, 2022