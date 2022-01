आज रात पृथ्वी की तरफ तेजी से आया खतरनाक Asteroid, देखिए कैसा था मंजर

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर GIF के स्वरूप में एक वीडियो जारी किया है. यह वीडियो 12 जनवरी का है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी भरकम Asteroid पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है. NASA ने चेतावनी दी थी कि यह विशालकाय Asteroid धरती के बेहद नजदीक से गुजरेगा. जो भारतीय समय के अनुसार, 19 जनवरी की सुबह 2:45 बजे के आस-पास यानि आज रात पृथ्वी के नजदीक से गुजरा.

NASA के फार नियर अर्थ स्टडीज सेंटर ने यह जानकारी दी थी. इसके अनुसार, 7482 (1994 PC1) नामक यह एस्टेरॉयड काफी तेज गति से पृथ्वी की तरफ आ रहा है. इस एस्टेरॉयड का आकार 3,450 फीट के करीब है. यानी कि यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) से लगभग 700 फीट से भी ज्यादा बड़ा है.

NASA के अनुसार, यह Asteroid तकरीबन 45,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आया. हालांकि यह एस्टेरॉयड धरती से 1.93 मिलियन किमी दूरी से गुजर गया, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का पांच गुना अधिक है. लेकिन फिर भी इससे बचकर रहने की बात कही गई थी. इसे ट्रैक करने के लिए नासा ने जो सिस्टम बनाया था, उसकी मदद से इसे लाइव भी देखा गया. देखें वीडियो-

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022