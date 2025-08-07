बाइक पर बच्चे की तरह गोद में ले रखा है खूंखार मगरमच्छ, देखते ही लोग कह रहे- AI Video है! आप देखकर बताओ
बाइक पर बच्चे की तरह गोद में ले रखा है खूंखार मगरमच्छ, देखते ही लोग कह रहे- AI Video है! आप देखकर बताओ

Magarmach Ka Video: एक विशाल मगरमच्छ को बाइक पर बिठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. इसे देखकर कुछ लोग डर गए, कुछ को हंसी आई और कुछ ने कहा कि ये वीडियो असली है ही नहीं. वीडियो इतना अजीब है कि पहली बार देखने में यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा भी हो सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:16 AM IST
बाइक पर बच्चे की तरह गोद में ले रखा है खूंखार मगरमच्छ, देखते ही लोग कह रहे- AI Video है! आप देखकर बताओ

Crocodile Video: इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में दो युवक एक विशाल मगरमच्छ को बाइक पर बिठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. इसे देखकर कुछ लोग डर गए, कुछ को हंसी आई और कुछ ने कहा कि ये वीडियो असली है ही नहीं. वीडियो इतना अजीब है कि पहली बार देखने में यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा भी हो सकता है. बाइक के पीछे बैठे शख्स के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वीडियो असली नहीं है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को एआई जेनरेटेड वीडियो बता रहे हैं.

कैसे ले जा रहे थे मगरमच्छ को बाइक पर?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर एक यूजर bilaleditzz20 ने शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि दो युवक तेज रफ्तार से बाइक चला रहे हैं. बाइक की टंकी पर मगरमच्छ का मुंह रखा है और पीछे बैठा युवक उसके भारी शरीर को पकड़कर बैठा है. मगरमच्छ का आकार इतना बड़ा है कि लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो. हालांकि, यह वीडियो देखकर कोई भी बता देगा कि यह एक एआई वीडियो है और इसे वायरल करने के मकसद से क्रिएट करके पोस्ट किया गया है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by bilal (@bilaleditzz20)

 

क्या यह वीडियो असली है या फिर AI की कलाकारी?

इस वीडियो को देखकर कई लोगों को शक हो गया कि ये वीडियो असली है ही नहीं. एक यूजर ने कमेंट किया, “कोई असल जिंदगी में ऐसा कर ही नहीं सकता, ये AI जनरेटेड वीडियो है.” एक और यूजर ने लिखा, “अब मगरमच्छों की कम्युनिटी भी डर गई होगी.” वहीं किसी ने मजाक में लिखा, “मगरमच्छ सोच रहा होगा कि ये कैसे लोग हैं भाई!”

