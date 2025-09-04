Video: खतरों के खिलाड़ी हैं ये कपल! डेटिंग के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे, देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12908917
Hindi Newsजरा हटके

Video: खतरों के खिलाड़ी हैं ये कपल! डेटिंग के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे, देखें वीडियो

Dangerous Dating Spot Video: खतरों के खिलाड़ी तो देखे होंगे लेकिन क्या कभी कोई खतरों से खेलने वाली जोड़ी को देखा है? अगर नहीं, तो वायरल वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है. आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: खतरों के खिलाड़ी हैं ये कपल! डेटिंग के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे, देखें वीडियो

Dangerous Dating Spot Video Viral: जब बात आती है अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस करवाने की तो अक्सर पार्टनर एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे सामने वाला बहुत इंप्रेस हो जाए. फूल, गिफ्ट्स जैसी चीजें लेकर जाते हैं. ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी जगह ले जाते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत हो लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डेटिंग के लिए कपल ने अजीबोगरीब जगह को चुना. ऊपर आसमां और नीचे खाई वाली जगह पर कपल एक दूसरे को डेट करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

इधर कुआं, उधर खाई!

इधर कुआं, उधर खाई वाला ये मुहावरा क्या आपने सुना है. अगर हां, तो इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं क्योंकि कपल जिस जगह पर एक दूसरे को डेट करने के लिए पहुंचे हैं वो इस मुहावरे से मेल खा रहा है. ऊपर देखेंगे तो आसमां नजर आएगा और अगर नीचे तो खाई नजर आएगी. हालांकि, एक वायरिंग सेटअप के जरिए कपल वहां तक पहुंच जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या करना चाहेंगे ऐसा डेट प्लान?

वायरल वीडियो में कपल को देखकर लग रहा है कि उनकी पहली डेट है या शादीशुदा जोड़े हैं और अपना कोई खास दिन मनाने आए हैं. इनका वीडियो स्पेशल डे के कारण नहीं बल्कि जिस तरह से मनाया जा रहा है उस वजह से वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि कपल को चेयर पर बैठाया जाता है और वो सेटअप इस तरह से है कि केबल से चेयर-टेबल भी बंधी हुई है और आगे की ओर उन्हें हवा पर लटका दिया जाता है. जहां दोनों कपल की हिम्मत नजर आती है और वो हवा में लटकते हुए डिनर डेट करते दिखते हैं.

कहां से आइडिया लाते हैं लोग?

ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया के एक्स पर @DikshaYrrr नामक अकाउंट से साझा किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में पहली डेट पर क्रॉस का निशान और लास्ट डेट पर राइट का निशान लगा रखा है. वीडियो को देखकर यूजर्स भी हैरान हैं और अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- कहां-कहां से आइडिया लाते हैं लोग. दूसरे यूजर ने लिखा कि ये डरावना है और खतरनाक भी हो सकता है. तीसरे यूजर ने लिखा ‘मेरी पहली डेट्स ऐसी भी थीं जो आखिरी डेट्स जैसी लगीं और आखिरी डेट्स भी पहली डेट्स जैसी लगीं. प्यार अजीब होता है.’

ये भी पढ़ें- Video: ये भाई गले में सांप लपेटकर करने लगा ऐसी हरकत कि देखकर कांप जाएंगी सांपों की प्रजातियां! देखें Viral वीडियो

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viralvideo

Trending news

EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
;