Video: खतरों के खिलाड़ी हैं ये कपल! डेटिंग के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे, देखें वीडियो

Dangerous Dating Spot Video Viral: जब बात आती है अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस करवाने की तो अक्सर पार्टनर एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे सामने वाला बहुत इंप्रेस हो जाए. फूल, गिफ्ट्स जैसी चीजें लेकर जाते हैं. ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी जगह ले जाते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत हो लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डेटिंग के लिए कपल ने अजीबोगरीब जगह को चुना. ऊपर आसमां और नीचे खाई वाली जगह पर कपल एक दूसरे को डेट करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

इधर कुआं, उधर खाई!

इधर कुआं, उधर खाई वाला ये मुहावरा क्या आपने सुना है. अगर हां, तो इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं क्योंकि कपल जिस जगह पर एक दूसरे को डेट करने के लिए पहुंचे हैं वो इस मुहावरे से मेल खा रहा है. ऊपर देखेंगे तो आसमां नजर आएगा और अगर नीचे तो खाई नजर आएगी. हालांकि, एक वायरिंग सेटअप के जरिए कपल वहां तक पहुंच जाते हैं.

क्या करना चाहेंगे ऐसा डेट प्लान?

वायरल वीडियो में कपल को देखकर लग रहा है कि उनकी पहली डेट है या शादीशुदा जोड़े हैं और अपना कोई खास दिन मनाने आए हैं. इनका वीडियो स्पेशल डे के कारण नहीं बल्कि जिस तरह से मनाया जा रहा है उस वजह से वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि कपल को चेयर पर बैठाया जाता है और वो सेटअप इस तरह से है कि केबल से चेयर-टेबल भी बंधी हुई है और आगे की ओर उन्हें हवा पर लटका दिया जाता है. जहां दोनों कपल की हिम्मत नजर आती है और वो हवा में लटकते हुए डिनर डेट करते दिखते हैं.

First Date Last Date pic.twitter.com/oUUZvNINVl — Diksha (@DikshaYrrr) September 3, 2025

कहां से आइडिया लाते हैं लोग?

ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया के एक्स पर @DikshaYrrr नामक अकाउंट से साझा किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में पहली डेट पर क्रॉस का निशान और लास्ट डेट पर राइट का निशान लगा रखा है. वीडियो को देखकर यूजर्स भी हैरान हैं और अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- कहां-कहां से आइडिया लाते हैं लोग. दूसरे यूजर ने लिखा कि ये डरावना है और खतरनाक भी हो सकता है. तीसरे यूजर ने लिखा ‘मेरी पहली डेट्स ऐसी भी थीं जो आखिरी डेट्स जैसी लगीं और आखिरी डेट्स भी पहली डेट्स जैसी लगीं. प्यार अजीब होता है.’

