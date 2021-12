खूंखार कुत्ते ने अकेली खड़ी लड़की पर किया खूनी वार! चीखने पर Amazon डिलीवरी गर्ल ने किया कुछ ऐसा

एक बहादुर अमेजन डिलीवरी गर्ल (Amazon Delivery Girl) ने एक कस्टमर की बेटी और उसके कुत्ते को हमले से बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया. घटना यूएस के लास वेगास की है. डोरबेल वीडियो में 19 साल की लॉरेन रे अपने पालतू कुत्ते के साथ बाहर खड़ी हुई होती है, वहां पर अचानक खूंखार कुत्ता पिट बुल आ जाता है. पिट बुल डॉग लड़की के पालतू कुत्ते मैक्स को देखकर बौखला जाता है और हमला कर देता है. खूंखार कुत्ता बिना रुके मैक्स पर हमला करता रहता है, तभी लड़की जमीन पर जख्मी मैक्स को उठाकर अपनी गोद में रख लेती है. इसके बावजूद पिट बुल उछलकर मैक्स को अपने दांतों से खींचने की कोशिश करता है.

हालांकि, वह पिट बुल को दूर रखने के लिए लड़ती रही और मदद के लिए चिल्लाती रही. अमेज़ॅन डिलीवरी वर्कर (Amazon Delivery Worker) स्टेफनी लोंट्ज ने जब लड़की को पिट बुल से संघर्ष करते हुए देखा तो वह उसे बचाने के लिए तुरंत आ गई. उसने बिना समय गंवाए लड़की और पिटबुल के बीच आ गई. उसने पिटबुल कुत्ते को हमला करने से रोका. इस दौरान लड़की अपने पालतू कुत्ते मैक्स के साथ अंदर चली गई.

अमेज़ॅन ड्राइवर 'बैड डॉग' चिल्लाती है क्योंकि बुल डॉग न सिर्फ लड़की बल्कि उसके हाथ में मौजूद पालतू कुत्ते पर भी हमला कर रहा था. बुल डॉग लगातार कूदता ही जा रहा था. बाद में जब लड़की अपने कमरे के अंदर गई तो अमेजन ड्राइवर वापस चली गई. कुत्ता भी वापस आ गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो गया.

An #Amazon delivery driver has saved a woman and her dog from a vicious pit bull attack in #LasVegas. The heroic courier, who saved the woman and her #dog from the attack, has conquered hearts across social media.#dogs #dogattack #pitbull #anews pic.twitter.com/3f1yKZ5jLd

