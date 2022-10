Dangerous Snake: सड़क पर खतरनाक सांप को देखकर इस शख्स ने किया सांस रोक देने वाला काम, कांप जाएगी रूह

Snake On Road Viral Video: सांप चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, जब इंसान को अचानक सामने दिखाई देता है तो वह हक्का-बक्का रह जाता है. सांप से बचने के लिए लोग कोसों दूर भागना सही समझते हैं. हालांकि, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें ऐसे सरीसृप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और सामना करने के लिए आगे आ जाते हैं. जी हां, कुछ ऐसा ही हमने एक वायरल वीडियो में देखा जब एक विशालकाय सांप सड़क के बीचों-बीच रेंग रहा था और लोग उसके जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी यात्री ने उसे अपने नंगे हाथों से उठाकर किनारे करने का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस दौरान सांप ने उसपर हमला भी किया था.

सड़क पर अचानक दिखाई दिया खतरनाक सांप

वायरल होने वाले वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पार कर रहे सांप को एक व्यक्ति ने अपने नंगे हाथों से उठाया और फिर उसे किनारे कर दिया. हालांकि, इस दौरान सांप ने उस पर हमला भी किया. वह एक विशालकाय अजगर की तरह मालूम पड़ रहा था. इस वीडियो ने ट्विटर पर लोगों ध्यान अपनी ओर खींचा. भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी प्रवीण कासवान (Praveen Kaswan) द्वारा ट्विटर पर अपलोड की गई क्लिप में, आदमी को एक वाहन से उतरते और लापरवाही से सांप की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को ट्विटर पर 87k से अधिक बार देखा गया. इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

देखें वीडियो-

Your views on it. Going in wildlife habitat & disturbing or saving it from road accident. Video is from important wildlife habitual in south India. @BoskyKhanna pic.twitter.com/7W110lg3CD

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 30, 2022