रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो! 13वीं मंजिल पर हवा में लटककर पुश-अप्स कर रहा था बच्चा, वीडियो देख भड़के लोग

Dangerous stunt viral video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई हैरान करने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही वीडियो आजकल वायरल हो रहा है. यह वीडियो चीन का बताया जा रहा है, जिसमें दो बच्चों को एक ऊंची इमारत की 13वीं मंजिल पर बहुत ही खतरनाक स्टंट करते देखा गया है. इतनी उंचाई पर बच्चों के स्टंट की वीडियो ने लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है. जहां यह चिंता का भी विषय बन गया है कि बच्चों को इतनी उंचाई पर अकेला किसने छोड़ा?

13वीं मंजिल पर लटका बच्चा

यह वीडियो इतना चौंकाने वाला है कि इसे देखकर हर कोई दहशत में आ गया है. दरअसल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो बच्चे एक अपार्टमेंट की बालकनी में हैं. जहां एक बच्चा बालकनी की ग्रिल को पकड़कर 13वीं मंजिल से नीचे की तरफ हवा में लटका हुआ है. वहीं इस दौरान सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वह बच्चा लटकते हुए पुश-अप्स भी कर रहा है. वहीं जो दूसरा बच्चा पास मे खड़ा है वो उसे देख रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियों मे आप देख सकते हैं कि मंजर कितना खतरनाक है. इसे देखकर तो हर किसी की भी सांसें थम जाएंगी. सिर्फ एक छोटी सी चूक और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

वीडियो देख भड़के लोग

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा और डर, दोनों ही देखने को मिले. बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर nihaochongqing नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां कई लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा-इतने लापरवाह माता-पिता को तो जेल में डाल देना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने डर के साथ लिखा- हे भगवान यह देखकर पूरा शरीर कांप गया. इस तरह से कई लोग वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.