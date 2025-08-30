जान चली जाए मगर Instagram Reel न जाए! नीचे नदी, ऊपर ट्रेन; 3 नाबालिग बच्चों ने किया खतरनाक खेल, देखें वायरल वीडियो
जान चली जाए मगर Instagram Reel न जाए! नीचे नदी, ऊपर ट्रेन; 3 नाबालिग बच्चों ने किया खतरनाक खेल, देखें वायरल वीडियो

Stunt Video Viral सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी-ऐसी रील वायरल होती रहती है जिसमें खतरनाक स्टंट देखने को मिलते हैं. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि इन लोगों के लिए जान जाना कुछ है नहीं है क्या?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:56 AM IST
जान चली जाए मगर Instagram Reel न जाए! नीचे नदी, ऊपर ट्रेन; 3 नाबालिग बच्चों ने किया खतरनाक खेल, देखें वायरल वीडियो

Dangerous Stunt Video Viral: आपने सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग डायलॉग सुना ही होगा- ‘रील के लिए कुछ भी करेगा’ लेकिन कुछ भी मतलब.. हद है इतना भी कुछ अलग न किया जाए कि 1 सेकंड में आप जान से ही हाथ धो बैठे. आजकल के युवाओं के बीच सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो क्रिएट करने का ऐसा जुनून छाया हुआ है कि वो सच में कुछ भी कर रहे हैं. जान को हथेली पर रखकर रील बनाने का ट्रेंड एक चिंता का विशेष है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 नाबालिग बच्चे खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं.

नीचे नदी और ऊपर ट्रेन

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है. इस दौरान एक ऐसा रील शेयर किया गया है जो बहुत खतरनाक है. तीन लड़कों का ये वीडियो इस तरह से बनाया गया है जैसे यमराज तो इनके चाचा जी हैं. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़के नदी से काफी ऊंचाई में बने ट्रेन ट्रैक ब्रिज पर खड़े हुए हैं. एक साथ लाइन से तीन लड़के खड़े हुए हैं और देखने में ज्यादा उम्र भी नहीं लग रही है. नाबालिग बच्चों का खतरनाक खेल सेकंड में उनकी ही रेल बना सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इनकी रेल तो नहीं लेकिन रील सही से बन गई.

1 सेकंड में जा सकती थी जान

सोशल मीडिया एक्स पर @Sparkes_hub ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा ‘देश के युवा एक छोटी इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए इतना गिर गए हैं!  ट्रेन सिर्फ कुछ सेकंड की देरी से गुजरी! इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है?’ वीडियो में देख सकते हैं कि सामने से ट्रेन आ रही है और जब वो बिल्कुल पास आ जाती है तो तीनों लड़के नदी में स्टंट करते हुए कूदते हैं. अगर एक सेकंड की भी देरी हो जाती या किसी का पैर ही ट्रैक पर अटक जाता तो जान सकती थी.

वीडियो देखकर भड़के यूजर्स

वीडियो को देखने के बाद लोग भी हैरान रह गए और ऐसी हरकत करने वालों पर अपना गुस्सा जताया. एक यूजर ने लिखा- भाई साहब, हो क्या रहा है आजकल के यूथ जो समझ नहीं रहे है, क्यों जान को जोखिम में डाल रहे हैं. दूसरे यूजर ने लिखा ‘ऐसे युवाओं पकड़ पकड़ कर लाना चाहिए ट्रेन के नीचे ये देश के लिए बोझ हैं जिन्होंने इनको पाल पोश के इतना बड़ा किया उनके ऊपर क्या गुजरेगी अगर इनको कुछ हुआ तो’ तीसरे यूजर ने लिखा ‘अपनी जान की भी परवाह नहीं है इनको.’ 

;