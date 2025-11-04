धरती फट रही है, इस जगह के हो रहे दो हिस्से... बन जाएगा नया महासागर, वैज्ञानिकों का महा अलर्ट

अफ्रीका महाद्वीप में इन दिनों धरती के नीचे ऐसी हलचल चल रही है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, अफ्रीका का भूभाग धीरे-धीरे दो हिस्सों में बंटने लगा है. यहां की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं और यह बदलाव अब धरती की सतह पर साफ दिखाई देने लगा है.

विशेषज्ञों ने बताया कि यह घटना पूर्वी अफ्रीका में घट रही है, जहां तीन बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं और धीरे-धीरे अलग हो रही हैं. इस प्रक्रिया के चलते अफ्रीका के बीच में एक नया महासागर बनने की शुरुआत हो चुकी है. ये वही इलाका है जिसे “ग्रेट रिफ्ट वैली” कहा जाता है, करीब 6,000 किलोमीटर लंबा यह इलाका धरती की सबसे बड़ी भूगर्भीय दरारों में से एक है.

धरती का फटता हुआ दिल

ग्रेट रिफ्ट वैली को धरती की सबसे अद्भुत भूगर्भीय संरचनाओं में गिना जाता है. यह इलाका अफ्रीका के विभाजन की प्रक्रिया का केंद्र है. यहां की जमीन धीरे-धीरे नीचे धंस रही है और चारों ओर ज्वालामुखीय गतिविधियां बढ़ रही हैं. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह बदलाव 2.5 करोड़ सालों से जारी है और अब यह एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. इस क्षेत्र में अफार, इथियोपिया और केन्या की रिफ्ट जोन सबसे सक्रिय हैं, जहां हर साल जमीन लगभग 15 से 20 मिलीमीटर तक खिसक रही है.

अफार क्षेत्र में महासागर बनने की शुरुआत

अफ्रीका का अफार ट्राएंगल इस प्रक्रिया का सबसे अहम केंद्र है. यहां तीन टेक्टॉनिक प्लेट्स, सोमालियन, अफ्रीकन और अरेबियन , आपस में टकरा रही हैं. यही वजह है कि यहां लगातार भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये प्लेट्स पूरी तरह अलग हो जाएंगी, तो इस क्षेत्र में समुद्र का पानी भर जाएगा और एक नया महासागर बन जाएगा. यह वही प्रक्रिया है, जिसके कारण कभी अरब प्रायद्वीप अफ्रीका से अलग होकर ‘रेड सी’ बना था.

वैज्ञानिकों की चेतावनी और भविष्य की तस्वीर

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले लाखों वर्षों में अफ्रीका का हॉर्न हिस्सा अलग होकर एक बड़ा द्वीप बन जाएगा. इससे महाद्वीप का भूगोल पूरी तरह बदल जाएगा और नया महासागर अफ्रीका के नक्शे में जुड़ जाएगा. भूवैज्ञानिक प्रोफेसर गिल्स चाज़ोट के मुताबिक, “हर महासागर की शुरुआत किसी महाद्वीप के फटने से होती है.” इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है, क्योंकि यही धरती के भविष्य की दिशा तय करेगा. उपग्रह तकनीक और जीपीएस से वैज्ञानिक लगातार इस बदलाव की निगरानी कर रहे हैं, जो आने वाले युग की भूगर्भीय क्रांति साबित हो सकता है.