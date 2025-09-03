Weird Tribes: इस जनजाति में महिलाओं की काटी जाती है उंगली, लगाते हैं चेहरे पर कालिख; जानें अजीब प्रथा

Dani Tribe Weird Rituals: आज के समय में भले ही जमाना काफी आगे बढ़ चुका है लेकिन दुनिया में अभी भी ऐसी जगह और जनजातियां हैं जिनकी परंपरा उन्हें अजीबोगरीब बनाती है. एक ऐसी ही जनजाति है जहां की महिलाओं को अपनी उंगलियों की कुर्बानी देनी पड़ती है. कभी मर्जी तो कभी बेमर्जी के महिलाओं को इस परंपरा को निभाना पड़ता है. इतना नहीं महिलाओं के चेहरे पर कालिख भी लगाई जाती है. ये अजीबोगरीब परंपरा किस जनजाति की परंपराओं में से एक है, आइए जानते हैं.

हर मौत पर एक उंगली की कुर्बीना

एक ऐसी जनजाति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जहां रिश्तेदार की मौत होने पर महिलाओं को अपनी उंगली काटनी पड़ती है. अगर वो इससे इंकार करती है तो घर के सदस्य जबरदस्ती करके कुल्हाड़ी से उंगली को आधा काट देते हैं. ये इस जनजाति की मान्यता और परंपरा का हिस्सा है.

किस जनजाति में महिलाओं की उंगली काटते हैं?

दानी जनजाति में रिश्तेदार के मरने पर महिलाओं की उंगली को काट दिया जाता है. इस जनजाति के लोग वेस्टर्न पपुआ न्यू गिनी के जंगलों में वास करते हैं. सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा को दानी जनजाति के लोग आज भी अपनाने आ रहे हैं. महिलाओं की उंगली काटने की प्रथा घर में किसी अपने के मरने पर अपनाई जाती है.

क्या है इस प्रथा की मान्यता?

दानी जनजाति के लोग घर में किसी अपने के मरने पर महिलाओं की उंगली को आधा काट देते हैं. इस वजह से महिलाओं को अपनी एक-एक उंगली को गंवाना भी पड़ता है. मान्यता अनुसार जितना दर्द उंगली के काटने पर महिला को होगा उतनी शांति मरने वाले की आत्मा को मिल सकती है.

उंगली को काटकर क्या करते हैं?

उंगली को काटकर फेंकते नहीं है बल्कि जला देते है. दीना जनजाति में महिला की उंगली को काटने से 30 मिनट पहले धागे से बांध देते हैं जिससे रक्त संचार बंद हो जाए. उसके बाद कुल्हाड़ी से उंगली को काटते हैं. इसके बाद कटी उंगली को सुखाने के लिए रख देते हैं. इसके बाद उंगली को जला देते हैं.

चेहरे पर पोती जाती है कालिख

सिर्फ इतना ही नहीं, महिला की उंगली को काटने के बाद उनके चेहरे कालिख या मिट्टी पोत देते हैं. इसके साथ ही महिला को कबीले में शर्मिंदा किया जाता है. इस परंपरा को दानी जनजाति के लोग अभी मना रहे हैं लेकिन इंडोनेशिया सरकार की ओर से इस पर बैन लगाया जा चुका था.

