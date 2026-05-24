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Hindi Newsजरा हटकेपहले कभी देखा क्या ऐसा गोलगप्पा? आलू-पानी की जगह भरा है ₹4 लाख किलो वाले मछली के अंडे, देखते ही भड़के भारतीय

पहले कभी देखा क्या ऐसा गोलगप्पा? आलू-पानी की जगह भरा है ₹4 लाख किलो वाले मछली के अंडे, देखते ही भड़के भारतीय

Restaurant Caviar Puri Viral Video: डेनमार्क के एक मशहूर रेस्टोरेंट की अनोखी डिश सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. दिखने में यह बिल्कुल पानी पुरी जैसी लग रही है, लेकिन इसके अंदर आलू-पानी की जगह भरे हैं ₹4 लाख किलो वाले मछली के अंडे, जिन्हें कैवियार कहा जाता है. पानीपुरी के साथ यह प्रयोग देखकर भारतीयों का दिमाग हिल गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 06:19 AM IST
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Image credit: instagram/@highspeeddining
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Restaurant Caviar Puri Viral Video: भारत में गोलगप्पा या पानी पुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा स्वाद है. खट्टा-मीठा पानी, मसालेदार भरावन और एक कुरकुरी पुरी... यही इसकी पहचान है. लेकिन सोचिए, अगर कोई आपको पानी पुरी परोसे और उसमें पानी ही न हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया. डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट की एक खास डिश इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. इस डिश को देखकर भारतीय यूजर्स सबसे ज्यादा कन्फ्यूज नजर आए, क्योंकि यह बिल्कुल पानी पुरी जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें सबसे जरूरी चीज आलू-पानी और मसाले गायब थे.

पानी पुरी जैसी दिखी, लेकिन अंदर निकला सरप्राइज

वायरल वीडियो में एक फूड ब्लॉगर एक खास डाइनिंग अनुभव शेयर करता नजर आता है. उसे करीब साढ़े सात घंटे लंबे फूड एक्सपीरियंस के दौरान कई खास डिश परोसी गईं. इन्हीं में से एक डिश ऐसी थी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. वीडियो में एक छोटी सी कुरकुरी पुरी दिखाई देती है, जो पहली नजर में बिल्कुल पानी पुरी जैसी लगती है. लेकिन जब उसे करीब से देखा गया, तो पता चला कि उसमें पानी नहीं, बल्कि ऊपर से कैवियार डाला गया था. यह देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की उत्सुकता और बढ़ गई.

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आखिर क्या होता है कैवियार?

बहुत से लोग इस शब्द से परिचित नहीं थे. दरअसल, कैवियार एक खास तरह की महंगी खाने की चीज है. यह मछली के अंडों से तैयार की जाती है. इसे आमतौर पर सजावट या प्रीमियम डिश में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन भारतीय यूजर्स को यह प्रयोग कुछ खास पसंद नहीं आया. लोगों का कहना था कि पानी पुरी की असली जान उसका पानी होता है और उसके बिना वह सिर्फ एक खाली पुरी रह जाती है.

इंटरनेट ने लिए जमकर मजे

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने अपने अंदाज में इस अनोखी डिश पर खूब मजे लिए. एक यूजर ने लिखा कि हमें जीटीए 6 से पहले कैवियार पानी पुरी देखने को मिल गई. दूसरे ने कहा कि ये पानी पुरी नहीं, पानी के बिना पुरी है. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा कि इतनी महंगी पानी पुरी और उसमें पानी ही नहीं. कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर गोलगप्पे में पानी नहीं है, तो उसका पूरा मजा ही खत्म हो जाता है. वहीं, कुछ लोगों ने इसे दुनिया का सबसे महंगा गोलगप्पा तक बता दिया.

7 घंटे की डाइनिंग ने भी खींचा ध्यान

सिर्फ डिश ही नहीं, बल्कि खाने का समय भी लोगों के बीच चर्चा में रहा. बताया गया कि पूरा डाइनिंग अनुभव करीब साढ़े सात घंटे तक चला. यह बात सुनकर भी लोग हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा कि मैं तो एक दिन सिर्फ खाने में नहीं लगा सकता. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इतना समय खाने में बिताने से अच्छा है कि घर जाकर पूरी थाली खा ली जाए. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे फूड एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, तो कुछ इसे गोलगप्पे के साथ की गई सबसे बड़ी छेड़छाड़ कह रहे हैं. लेकिन एक बात तय है, इस 'बिना पानी वाले गोलगप्पे' ने इंटरनेट पर लोगों को बात करने का नया विषय जरूर दे दिया है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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