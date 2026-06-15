कोरोना महामारी के बाद लोगों के घूमने का तरीका काफी बदल गया है. लंबे समय तक घरों में रहने के बाद कई लोगों को महसूस हुआ कि जिंदगी को सिर्फ रूटीन में नहीं जीना चाहिए. इसी सोच ने लोगों को नए अनुभव लेने के लिए प्रेरित किया. अब लोग ऐसी ट्रिप चाहते हैं, जो सिर्फ तस्वीरों तक सीमित न रहे, बल्कि जिंदगी भर याद रहे. यही वजह है कि एडवेंचर ट्रैवल और डेयरकेशन तेजी से पॉपुलर हो रहा है. लोग अब यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग था. किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना, डर के बावजूद कोई एक्टिविटी पूरी करना या किसी अनजान जगह पर खुद को संभालना उनके लिए बड़ी उपलब्धि बन जाती है.