Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ट्रैवल
  • /पैसे देकर डर और दर्द खरीद रहे हैं Gen Z! जानें क्या है डेयरकेशन ट्रेंड, जिसने बदल दिया ट्रैवल का अंदाज

पैसे देकर 'डर और दर्द' खरीद रहे हैं Gen Z! जानें क्या है 'डेयरकेशन' ट्रेंड, जिसने बदल दिया ट्रैवल का अंदाज

Darecation Travel Trend: घूमने का अंदाज अब तेजी से बदल रहा है. लोग अब सिर्फ आराम करने, होटल में रहने या खूबसूरत जगहों पर फोटो खिंचवाने के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे, बल्कि खुद को चुनौती देने, डर का सामना करने और जिंदगी के नए अनुभव लेने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. इस नए ट्रेंड को डेयरकेशन कहा जा रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:04 PM IST
पैसे देकर 'डर और दर्द' खरीद रहे हैं Gen Z! जानें क्या है 'डेयरकेशन' ट्रेंड, जिसने बदल दिया ट्रैवल का अंदाज
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जो रूट के हाथों में कमान और लौट आया सबसे खतरनाक गेंदबाज, डेब्यू करेंगे ये 2 खिलाड़ी
cricket1 min ago
2
Jammu-kashmir7 min ago
3
lifestyle10 min ago
4
Darecation Travel Trend17 min ago
5
Delhi news24 min ago