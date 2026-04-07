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बाप रे... आसमान से सीधे सड़क पर उतरा विमान! चलती गाड़ियों के बीच इमरजेंसी लैंडिंग का खौफनाक वीडियो वायरल

Viral Video: पेंमेरिका के पेंसिल्वेनिया के वाइसेनबर्ग टाउनशिप में इंटरस्टेट 78 पर इंजन खराब होने के कारण एक छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. 65 साल के पायलट ने सूझबूझ से विमान को चलती गाड़ियों के बीच सुरक्षित उतारा. इस घटना में विमान सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं और कोई हादसा नहीं हुआ.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:41 AM IST
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बाप रे... आसमान से सीधे सड़क पर उतरा विमान! चलती गाड़ियों के बीच इमरजेंसी लैंडिंग का खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा विमान अचानक व्यस्त हाईवे पर उतरता नजर आता है. यह घटना अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के वाइसेनबर्ग टाउनशिप में इंटरस्टेट 78 पर हुई. जानकारी के मुताबिक, 1995 मॉडल का कमांडर 114बी विमान इंजन में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हो गया. वीडियो में दिखता है कि विमान चलती गाड़ियों के बीच बेहद सावधानी से उतरता है और बड़ा हादसा टल जाता है. वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए .

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं, तभी अचानक एक छोटा विमान नीचे आता है. पायलट ने बेहद सूझबूझ से विमान को गाड़ियों के बीच उतारा, जिससे कोई टक्कर नहीं हुई. यह पल बेहद तनावपूर्ण था, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा हादसा कर सकती थी. वीडियो में दिख रहा है कि विमान सड़क पर उतरते ही धीरे-धीरे रुक जाता है और आसपास की गाड़ियां भी सावधानी से अपनी रफ्तार कम कर लेती हैं.

विमान में कौन था सवार?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विमान में दो लोग सवार थे एक 65 साल के पुरुष, जो मिशिगन के रहने वाले हैं, और एक 34 साल की महिला, जो न्यू जर्सी से थीं. राहत की बात यह रही कि इस खतरनाक घटना में किसी को भी चोट नहीं आई. विमान न्यू जर्सी से इंडियाना की ओर जा रहा था. इंजन में खराबी आने के बाद पायलट ने पहले नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हालात को देखते हुए उसने हाईवे पर ही सुरक्षित लैंडिंग का फैसला लिया.

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लैंडिंग के बाद क्या हुआ?

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो गया. प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूर्व दिशा की लेन बंद कर दी और वाहनों को दूसरी दिशा में डायवर्ट किया गया. मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने स्थिति को संभाला और बाद में विमान को सड़क से हटाकर नजदीकी एयरपोर्ट ले जाया गया. इस दौरान वहां मौजूद चश्मदीदों ने भी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिससे यह घटना और तेजी से वायरल हो गई.

जांच और लोगों की प्रतिक्रिया?

घटना के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने इसकी जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, इंजन में आई तकनीकी खराबी के कारण यह स्थिति बनी. खास बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले फिलाडेल्फिया में एक और छोटे विमान का हादसा हुआ था. ऐसे में इस घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर लोग पायलट की तारीफ कर रहे हैं, जिसने अपनी समझदारी से कई जिंदगियां बचा लीं. 

 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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