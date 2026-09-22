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व्हाट्सएप पर हुई दोस्ती, डेट पर पहुंचा लड़का: कैफे ने थमाया ₹21,000 का बिल, विरोध करने पर लड़की ने बाउंसरों से पिटवाया

दिल्ली में डेट के नाम पर युवक को रेस्टोरेंट ले जाकर कथित तौर पर मोटी रकम वसूलने और मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक महिला ने वॉट्सऐप पर लड़के से दोस्ती की और कुछ दिन बातचीत के बाद उसे मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद वह उसे कड़कड़डूमा के एक रेस्टोरेंट में ले गई, जहां युवक को करीब 21 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया. विरोध करने पर बाउंसरों ने उसके साथ मारपीट की.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 22, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:48 AM IST
व्हाट्सएप पर हुई दोस्ती, डेट पर पहुंचा लड़का: कैफे ने थमाया ₹21,000 का बिल, विरोध करने पर लड़की ने बाउंसरों से पिटवाया
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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