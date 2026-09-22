/व्हाट्सएप पर हुई दोस्ती, डेट पर पहुंचा लड़का: कैफे ने थमाया ₹21,000 का बिल, विरोध करने पर लड़की ने बाउंसरों से पिटवाया

यह पूरा मामला दिल्ली का है और इसकी शुरुआत किसी आम ऑनलाइन बातचीत की तरह हुई थी. रामकृष्ण के मुताबिक, 14 सितंबर को एक महिला ने उससे वॉट्सऐप पर संपर्क किया था. दोनों के बीच बातचीत होने लगी. कुछ दिन तक चैटिंग के बाद महिला ने उसे मिलने के लिए बुलाया.
रामकृष्ण जब महिला से मिलने उसके बताए ठिकाने पर पहुंचा तो उसे अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है. आरोप है कि महिला उसे अपने साथ कड़कड़डूमा इलाके के एक रेस्टोरेंट में ले गई. युवक के मुताबिक, शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचने के कुछ देर बाद ही पूरा मामला बदल गया.
रेस्टोरेंट में बैठने के कुछ देर बाद रामकृष्ण को करीब 21 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया. इतनी बड़ी रकम देखकर वह हैरान रह गया. उसका कहना है कि उसने इतना खाना या दूसरी चीजें ऑर्डर ही नहीं की थीं, जितने का बिल उसे दिया गया. युवक ने बिल को लेकर सवाल किया और पेमेंट करने से इनकार कर दिया. यहीं से मामला और बिगड़ गया. आरोप है कि रेस्टोरेंट के स्टाफ और वहां मौजूद बाउंसरों ने उसके साथ बहस शुरू कर दी. देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई.
हिंदुस्तान अखबार में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित ने पुलिस को बताया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. आरोप है कि रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने जबरदस्ती उसके पास से 24 हजार रुपये ले लिए. इसके बाद भी कथित तौर पर उससे 25 हजार रुपये और देने के लिए कहा गया. रामकृष्ण के मुताबिक, स्थिति बिगड़ती देख उसने वहां से निकलने की कोशिश की. किसी तरह वह रेस्टोरेंट से बाहर निकला और वहां से भागकर सीधे आनंद विहार थाने पहुंचा. पुलिस के सामने उसने पूरी घटना बताई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने रेस्टोरेंट और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान पुलिस को घटना से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले. सीसीटीवी फुटेज और शिकायत में दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक बाउंसर की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने अमन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस पूरे मामले में कथित तौर पर भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अरशदुल्लाह आलम को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस मामले में शामिल महिला की तलाश कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि महिला की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी और क्या इससे पहले भी किसी दूसरे युवक को इसी तरह निशाना बनाया गया था.
दिल्ली में सामने आई इस घटना ने करीब एक साल पहले रिलीज हुई वेब सीरीज 'जमुनापार' के सीजन-2 के एक सीन की याद दिला दी. सीरीज के शुरुआती एपिसोड में भी डेट के बहाने एक लड़के को रेस्टोरेंट ले जाकर मोटा बिल थमाने और उससे पैसे ऐंठने जैसा मामला दिखाया गया था. हालांकि, दिल्ली की यह घटना वास्तविक शिकायत और पुलिस जांच से जुड़ी है. इसलिए इसे वेब सीरीज के सीन से जोड़कर देखना सिर्फ एक समानता भर है. असल घटना में पुलिस अपनी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
ऑनलाइन किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत के बाद सीधे मिलने जाना कई बार खतरों से भरा हो सकता है. खासकर तब, जब सामने वाला खुद कोई ऐसी जगह तय करे, जिसके बारे में मिलने वाले व्यक्ति को ज्यादा जानकारी न हो. इस मामले में भी बातचीत वॉट्सऐप से शुरू हुई और कुछ दिनों बाद युवक को मिलने के लिए बुलाया गया. इसके बाद रेस्टोरेंट में पहुंचने पर हजारों रुपये का बिल सामने आ गया और मामला कथित तौर पर मारपीट और पैसे छीनने तक पहुंच गया. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही उस महिला की तलाश की जा रही है, जिसने युवक से संपर्क कर उसे मिलने के लिए बुलाया था. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे और इसकी पूरी साजिश किस तरह तैयार की गई थी.