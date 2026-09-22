/व्हाट्सएप पर हुई दोस्ती, डेट पर पहुंचा लड़का: कैफे ने थमाया ₹21,000 का बिल, विरोध करने पर लड़की ने बाउंसरों से पिटवाया

ऑनलाइन किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत के बाद सीधे मिलने जाना कई बार खतरों से भरा हो सकता है. खासकर तब, जब सामने वाला खुद कोई ऐसी जगह तय करे, जिसके बारे में मिलने वाले व्यक्ति को ज्यादा जानकारी न हो. इस मामले में भी बातचीत वॉट्सऐप से शुरू हुई और कुछ दिनों बाद युवक को मिलने के लिए बुलाया गया. इसके बाद रेस्टोरेंट में पहुंचने पर हजारों रुपये का बिल सामने आ गया और मामला कथित तौर पर मारपीट और पैसे छीनने तक पहुंच गया. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही उस महिला की तलाश की जा रही है, जिसने युवक से संपर्क कर उसे मिलने के लिए बुलाया था. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे और इसकी पूरी साजिश किस तरह तैयार की गई थी.