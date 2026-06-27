कंपनी को चाहिए चीफ 'ब्रेकअप' ऑफिसर, काम है दूसरों का रिश्ता तुड़वाना! सैलरी 3 लाख महीना

Chief Breakup Officer Job: ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म Dating.com एक बेहद अनोखे पद के लिए हायरिंग कर रहा है, जिसका नाम है 'चीफ ब्रेकअप ऑफिसर' (CBO). यह पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम यानी रिमोट जॉब है, जिसके लिए कंपनी हर महीने 3,000 डॉलर यानी करीब 2.8 लाख रुपये सैलरी देने को तैयार है. इस नौकरी का काम सिर्फ इतना है कि जो लोग अपना रिश्ता खुद खत्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके बदले यह काम प्रोफेशनल तरीके से करना.
इस नौकरी का नाम सुनकर ही काम का अंदाजा लगाया जा सकता है. कंपनी एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही है जिसके पास गजब की 'इमोशनल इंटेलिजेंस' हो, बातचीत करने का तरीका शानदार हो और जो आज के जमाने के डेटिंग ट्रेंड्स को अच्छे से समझता हो. चीफ ब्रेकअप ऑफिसर का काम उन लोगों की तरफ से उनके पार्टनर्स से बात करना होगा, जो यह मान चुके हैं कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है. इस ऑफिसर को बहुत ही स्पष्टता और सहानुभूति के साथ सामने वाले को ब्रेकअप की खबर देनी होगी. साथ ही, उसे यह भी रेटिंग देनी होगी कि रिश्ता नॉर्मल तरीके से टूटा है या पूरी तरह से रायता फैल चुका है.
किन लोगों को मिलेगी इस काम में तरजीह?
कंपनी ने इस जॉब प्रोफाइल के लिए कुछ दिलचस्प शर्तें भी रखी हैं. ऐसे लोग जिनका अपनी जिंदगी में कम से कम 3 बार ब्रेकअप हो चुका है, उन्हें इस नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, उम्मीदवार को रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और 'इट्स कॉम्प्लिकेटेड' के बीच का बारीक अंतर पता होना चाहिए. इस ऑफिसर का मुख्य काम किसी भी कड़वे और खराब मोड़ पर पहुंचे रिश्ते को एक सम्मानजनक अलविदा में बदलना होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेकअप की खबर देते वक्त सामने वाले पार्टनर का जो भी गुस्सा या नाराजगी होगी, वो इस ऑफिसर को खुद पर झेलनी होगी.
आखिर क्यों पड़ी इस अनोखी नौकरी की जरूरत?
इस पोस्ट को निकालने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आज के युवाओं में बढ़ता 'घोस्टिंग' कल्चर है. घोस्टिंग का मतलब होता है बिना कुछ बताए, बिना कोई बात किए अचानक सामने वाले से सारे संपर्क तोड़ लेना और गायब हो जाना. एक स्टडी के मुताबिक, जेन-जी और मिलियनेबल्स के करीब 84% लोग कभी न कभी इस घोस्टिंग का शिकार हुए हैं. कंपनी की डेटिंग एक्सपर्ट जेमी ब्रॉन्स्टीन का कहना है कि लोग आज के दौर में मुश्किल और कड़वी बातचीत से बचना चाहते हैं. टेक्नोलॉजी ने लोगों के लिए बिना बात किए भाग जाना आसान बना दिया है, जिससे इमोशनल जिम्मेदारी खत्म हो रही है.
क्या वाकई काम करेगा यह आइडिया?
अपने ब्रेकअप का काम किसी तीसरे को आउटसोर्स करना सुनने में भले ही थोड़ा अजीब या क्रेजी लगे, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है जो बिना कुछ बोले रिश्ता खत्म करने के खिलाफ हैं. घोस्टिंग के दर्द से गुजरने से बेहतर है कि लोगों को कम से कम यह पता चल जाए कि उनका रिश्ता आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है. यह अनोखी नौकरी लोगों को बिना किसी कड़वाहट के अपने पार्टनर से अलग होने और लाइफ में आगे बढ़ने का एक नया जरिया दे रही है.