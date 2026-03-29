Viral Video: बिटिया के बर्थडे पर फैमिली का ग्रैंड सरप्राइज, गेट से रूम तक हर कदम पर गिफ्ट्स, यूजर्स बोले- ऐसी फैमिली...

Surprise Video Viral: आपने बर्थडे सेलिब्रेशन तो खूब देखें होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगा. कोई आपको छोटा-सा सरप्राइज देकर आपका दिन स्पेशल बना दे तो हमेशा याद रहता है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं जिसमें फैमिली मेंबर मिलकर बर्थडे बॉय या गर्ल के लिए स्पेशल सरप्राइज रखते हैं. कभी रात को नींद से उठाकर केक काटते हैं, तो कभी उसका फेवरेट गैजेट्स गिफ्ट करते हैं. लेकिन इस फैमिली ने अपनी बेटी को जैसा सरप्राइज दिया उसे देखकर आपका दिल भी गार्डन-गार्डन हो जाएगा. वीडियो देख यूजर कह रहे हैं, "हमें भी ऐसी फैमिली चाहिए." चलिए जानते हैं, स्कूल से आई बेटी को जन्मदिन पर कैसा सरप्राइज गिफ्ट मिला.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटी स्कूल से आई है. स्कूल की ड्रेस में बिटिया घर के दरवाजे पर खड़ी है और उसके सामने फूल बिखरे हैं. पूरा घर फूलों और गुब्बारों से सजा है. पूरी फैमिली काफी खुश नजर आ रही है और इस खास पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है. इस दौरान नजर आता है कि बेटी ये सब देखकर हैरान रह जाती है. पहले वो अपना बैग उतारती है और घर में आती है. घर के गेट से लेकर बेटी के रूम तक, हर कदम पर गिफ्ट सजे हैं. चलिए जानते हैं.

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हर कदम पर तोफहे

गैलरी से लेकर रूम तक हर कदम पर फूलों से गोले बने हैं. बेटी एक"एक गोले में कदम रखती है और गिफ्ट उठा लेती है. गिफ्ट इतने सारे हो जाते हैं कि बिटिया के हाथ भर जाते हैं इस दौरान घर का एक सदस्य कुछ गिफ्ट अपने हाथ में ले लेता है. इसके बाद बिटिया को एक पिन दी जाती है जिससे वो गुब्बारों को फोड़ती हुई अपने रूम की तरफ जाती है. आखिर में बेटी अपने रूम में पहुंचती है, जहां उसके लिए और भी गिफ्ट रखे होते हैं. बेटी इस दिन को हमेशा याद रखेगी, फैमिली ने मिलकर बेटी का जन्मदिन हमेशा के लिए यादगार बना दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर कह रहे हैं कि उनको भी ऐसी फैमिली चाहिए. चलिए जानते हैं इस वीडियो पर लोगों ने क्या कमेंट किए हैं.

क्या बोले यूजर्स?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो देख बड़ी संख्या में यूजर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये संयुक्त परिवार की खूबसूरती है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "कहां मिलती है भाई ऐसी फैमिली मुझे भी चाहिए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कितनी खुशनसीब है बहन, परिवार के सब लोग मिलकर खुशियां मना रहे हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाई ये दूसरी दुनिया का वीडियो कहां से आ गया. इस दुनिया में ये नामुमकिन है."

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर @sanjeevpandey479 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. अब तक वीडियो 4.1 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.