पति की मौत के बाद मां ने छोड़ दिया था लाल रंग, बेटी ने पहनाई लाल साड़ी और फिर हुआ कुछ ऐसा

Daughter Brings Red Back: पति के निधन के बाद एक मां ने लाल रंग पहनना छोड़ दिया था, लेकिन बेटी ने उन्हें फिर से लाल साड़ी पहनाकर भावुक पल कैमरे में कैद किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को झकझोर गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:14 AM IST
पति की मौत के बाद मां ने छोड़ दिया था लाल रंग, बेटी ने पहनाई लाल साड़ी और फिर हुआ कुछ ऐसा

Woman Red Saree Viral: सोशल मीडिया पर 'प्रगति' नाम की यूजर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां ने लाल रंग पहनना पूरी तरह छोड़ दिया था. लाल साड़ी हो या लाल सूट, मां ने यह रंग सिर्फ इसलिए त्याग दिया क्योंकि उन्हें समाज और लोगों की राय का डर था.

बेटी ने आखिर क्यों कहा कि इस बार लाल साड़ी ही पहननी है?

प्रगति ने वीडियो में बताया कि वह निजी बातें सोशल मीडिया पर नहीं डालतीं, लेकिन यह रील उन्होंने अपनी मां के लिए बनाई. वह बताती हैं कि लाल रंग उनकी मां का पसंदीदा रंग है. इसलिए इस बार उन्होंने अपनी मां से आग्रह किया कि वे उनकी खरीदी हुई लाल साड़ी पहनें और खुद को फिर से उसी रंग में देखें जिसमें वे कभी बेहद खुश रहा करती थीं. वीडियो में मां एक शानदार लाल साड़ी पहनकर सामने आती हैं. चेहरे पर हल्की झिझक है, आंखों में नमी है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए रैंप वॉक करती हैं. यह पल इतना सच्चा और भावुक था कि इसे देखने वाले लाखों लोगों की आंखें नम हो गईं.

यह भी पढ़ें: दुबई में शाम की भीड़, न हॉर्न न जल्दबाजी... भारतीय शख्स का वायरल वीडियो, आखिर क्या है इस 'ट्रैफिक जादू' का राज?

वीडियो पर कैसी प्रतिक्रिया मिली?

इस वीडियो को 20 लाख से अधिक व्यूज, 3 लाख से अधिक लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिले. लोग लगातार अभिनेत्री की मां की हिम्मत, आत्मविश्वास और बेटी के हौसले की तारीफ करते दिखे. कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि लाल साड़ी में मां बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनके दिवंगत पति भी उन्हें गर्व से देख रहे होंगे. कई यूजर्स ने बताया कि उनके घर में भी ऐसी ही परंपराएं हैं, जिनसे बाहर निकलने में परिवार की मदद बहुत मायने रखती है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PRAGATI (@pragatipatil440)

 

यह भी पढ़ें: Find My Phone फेल, iCloud पासवर्ड भूला... फिर भी घर तक कैसे पहुंचा पत्नी का iPhone?

क्या यह कहानी सिर्फ एक रंग की नहीं?

वीडियो के कैप्शन में एक सवाल भी उठाया गया कि आजादी को महिलाओं के लिए ऐसी चीज क्यों माना जाता है जिसके लिए अनुमति लेनी पड़े. यही वजह है कि इस रील ने सिर्फ दिल नहीं छुआ, बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया.

