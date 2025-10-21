धनतेरस पर बेटी ने मां को गिफ्ट दी वॉशिंग मशीन, खुश होने के बजाय क्यों भड़की? पोस्ट वायरल

Daughter Mother Gift: धनतेरस पर जब एक युवती ने अपनी मां को ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन गिफ्ट की, तो उसने सोचा था कि ये तोहफा उनकी जिंदगी आसान बना देगा. घर के कामों में मां की मेहनत कम हो जाएगी और उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी लेकिन हुआ इसका उल्टा. मां ने इस गिफ्ट को खुशी से नहीं अपनाया, बल्कि थोड़ी नाराज दिखीं. बेटी ने इस मजेदार लेकिन इमोशनल अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया.

जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “ये गिफ्ट नहीं, घरेलू सुविधा की मशीन है जो पूरी फैमिली के काम आएगी. गिफ्ट वो होता है जो मां अपने लिए इस्तेमाल करे- जैसे साड़ी, ज्वेलरी या फोन.” दूसरे यूजर ने इस विचार से असहमति जताई और कहा कि वॉशिंग मशीन किसी भी लग्जरी आइटम से बेहतर है, क्योंकि ये असल में जरूरत पूरी करती है.”

लोगों ने आखिर कैसी दी प्रतिक्रियाएं?

कई लोगों ने इस घटना को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “किसी को उनका काम करने के लिए टूल देना और उसे गिफ्ट कहना हास्यास्पद है.” दूसरे ने जोड़ा, “जरूरी घरेलू सामान को गिफ्ट कहना गलत है, क्योंकि गिफ्ट किसी व्यक्ति की खुशी के लिए होना चाहिए, न कि उनके काम के लिए.” बहस के बीच कुछ यूजर्स ने अलग राय दी. एक ने लिखा, “मां को खुश करना है तो सरप्राइज देने से पहले उनसे पूछो कि उन्हें क्या पसंद है.” दूसरे यूजर ने कहा, “अगर बच्चा मां की मेहनत कम करने के लिए पैसा बचाकर गिफ्ट खरीदता है तो मां को उसे मना नहीं करना चाहिए.”

gifted this to mumma for Dhanteras but she didn't like it pic.twitter.com/ZHCCrLhVMA — Khushí (@smilewithkhushi) October 18, 2025

आखिर असली गिफ्ट क्या है?

धनतेरस पर नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. पहले जहां सोना, चांदी या बर्तन खरीदे जाते थे, वहीं अब आधुनिक परिवार गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं. लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया- क्या जरूरत की चीजें देना ‘गिफ्ट’ कहलाती हैं या असली तोहफा वो है जो दिल को खुशी दे, भले काम न आए? यह कहानी सिर्फ एक वॉशिंग मशीन तक सीमित नहीं रही. इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने अपनों को क्या और क्यों गिफ्ट करते हैं. उनकी खुशी के लिए या अपनी सुविधा के लिए? धनतेरस की इस वायरल पोस्ट ने दिखाया कि गिफ्ट की असली कीमत उसके दाम में नहीं, बल्कि उसके इरादे में होती है.