Super Dad Video: ट्रेन ट्रैक पर गिरी बेटी तो बिना सोचे उसके ऊपर कूद गया पिता; तभी आ गई रेल और...

Egypt News in Hindi: कहते हैं कि दुनिया में बाप-बेटी का रिश्ता बेहद अनूठा और प्यार होता है. कोई भी पिता दिखने में भले ही रुखा और सख्त लगता हो लेकिन अगर बेटी के प्राणों और इज्जत पर संकट हो तो वह उसके लिए किसी भी हद को पार कर सकता है. फिर चाहे इसके लिए जान देनी पड़े या किसी की लेनी पड़े. इजिप्ट में ऐसी ही एक घटना ने हर को झकझोर कर रख दिया है.

बेटी के लिए दांव पर लगा दी जान

मिस्र (Egypt) के एक रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची नीचे ट्रैक पर गिर गई. उसे बचाने के लिए पिता ने जो किया. उसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हकीकत की है. एक ऐसे पिता की, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना सोचे-समझे अपनी जान दांव पर लगा दी और उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया.

रिपोर्ट के मुताबिक, दिन का समय था और स्टेशन पर भीड़ थी. लोग अपनी-अपनी मंज़िल की ओर भाग रहे थे. उसी भीड़ में एक पिता और उसकी छोटी-सी बेटी भी खड़े थे. लड़की शायद किसी चीज़ में खोई हुई थी. अचानक उसका पैर फिसला और वह रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ी. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रेन सामने ट्रैक पर आ गई. लोगों ने चिल्लाना शुरू किया - पीछे हटो, ट्रेन आ रही है! जब पिता ने बेटी की जान खतरे में देखी तो अपनी जान की परवाह किए बिना वह अपनी बेटी की ओर दौड़ा.

एक झटके में ट्रैक पर कूद गया पिता

इसके बाद वह एक ही झटके में ट्रैक पर कूद पड़ा और अपनी बेटी को पटरी से कुछ इंच दूर खींचकर उसके ऊपर लेट गया. ऐसे लगा, जैसे उसने अपनी देह को बेटी की ढाल बना दिया हो. अगले ही पल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई. वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं. किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे जिंदा बचेंगे. लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, देखा गया कि पिता-बेटी दोनों सुरक्षित थे. ट्रेन उनके ऊपर से गुज़री थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और पिता की पोजिशनिंग ने चमत्कार कर दिया था.

In Egypt, a father used his body as a shield to protect his daughter who stepped onto the railway track! Not reflexes, unconditional love... pic.twitter.com/bPLK1C4ZLO — Tansu Yegen (@TansuYegen) November 5, 2025

वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था. स्टेशन पर मौजूद लोग दौड़कर आए, किसी ने पिता को उठाया, किसी ने बेटी को संभाला. बेटी कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बात साफ थी कि उसके पापा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. पिता के माथे पर कुछ चोटें थीं, कपड़े धूल और तेल से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी कि 'मेरी बेटी सुरक्षित है.'

सोशल मीडिया पर लोग बोले 'सुपर डैड'

जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तो पूरी दुनिया उस पिता की बहादुरी और प्यार को सलाम करने लगी. किसी ने उसे 'सुपर डैड' कहा, किसी ने 'रियल हीरो.' वीडियो के नीचे हज़ारों लोगों ने लिखा - 'हर बच्चा अगर ऐसा पिता पाए, तो वो कभी डर में नहीं जीएगा.'

इस घटना ने दुनिया को यह याद दिलाया कि असली हीरो वो नहीं जो ताकत दिखाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना सोचे-समझे प्यार दिखाते हैं. उस पिता ने जो किया, वह किसी पुरस्कार या शोहरत के लिए नहीं था, वह था एक पिता का सहज प्रेम, जो अपने बच्चे की सुरक्षा के आगे अपनी जान तक की परवाह नहीं करता.