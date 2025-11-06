Advertisement
trendingNow12991716
Hindi Newsजरा हटके

Super Dad Video: ट्रेन ट्रैक पर गिरी बेटी तो बिना सोचे उसके ऊपर कूद गया पिता; तभी आ गई रेल और...

Super Dad Viral Story: दुनिया में रोजाना ऐसी कई घटनाएं वायरल हो जाती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है. लेकिन हाल में ऐसी घटना वायरल हुई, जिसे देखकर हर कोई दंग है और समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Super Dad Video: ट्रेन ट्रैक पर गिरी बेटी तो बिना सोचे उसके ऊपर कूद गया पिता; तभी आ गई रेल और...

Egypt News in Hindi: कहते हैं कि दुनिया में बाप-बेटी का रिश्ता बेहद अनूठा और प्यार होता है. कोई भी पिता दिखने में भले ही रुखा और सख्त लगता हो लेकिन अगर बेटी के प्राणों और इज्जत पर संकट हो तो वह उसके लिए किसी भी हद को पार कर सकता है. फिर चाहे इसके लिए जान देनी पड़े या किसी की लेनी पड़े. इजिप्ट में ऐसी ही एक घटना ने हर को झकझोर कर रख दिया है.

बेटी के लिए दांव पर लगा दी जान

मिस्र (Egypt) के एक रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची नीचे ट्रैक पर गिर गई. उसे बचाने के लिए पिता ने जो किया. उसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हकीकत की है. एक ऐसे पिता की, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना सोचे-समझे अपनी जान दांव पर लगा दी और उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, दिन का समय था और स्टेशन पर भीड़ थी. लोग अपनी-अपनी मंज़िल की ओर भाग रहे थे. उसी भीड़ में एक पिता और उसकी छोटी-सी बेटी भी खड़े थे. लड़की शायद किसी चीज़ में खोई हुई थी. अचानक उसका पैर फिसला और वह रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ी. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रेन सामने ट्रैक पर आ गई. लोगों ने चिल्लाना शुरू किया - पीछे हटो, ट्रेन आ रही है! जब पिता ने बेटी की जान खतरे में देखी तो अपनी जान की परवाह किए बिना वह अपनी बेटी की ओर दौड़ा.

एक झटके में ट्रैक पर कूद गया पिता

इसके बाद वह एक ही झटके में ट्रैक पर कूद पड़ा और अपनी बेटी को पटरी से कुछ इंच दूर खींचकर उसके ऊपर लेट गया. ऐसे लगा, जैसे उसने अपनी देह को बेटी की ढाल बना दिया हो. अगले ही पल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई. वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं. किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे जिंदा बचेंगे. लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, देखा गया कि पिता-बेटी दोनों सुरक्षित थे. ट्रेन उनके ऊपर से गुज़री थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और पिता की पोजिशनिंग ने चमत्कार कर दिया था.

वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था. स्टेशन पर मौजूद लोग दौड़कर आए, किसी ने पिता को उठाया, किसी ने बेटी को संभाला. बेटी कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बात साफ थी कि उसके पापा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. पिता के माथे पर कुछ चोटें थीं, कपड़े धूल और तेल से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी कि 'मेरी बेटी सुरक्षित है.'

सोशल मीडिया पर लोग बोले 'सुपर डैड'

जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तो पूरी दुनिया उस पिता की बहादुरी और प्यार को सलाम करने लगी. किसी ने उसे 'सुपर डैड' कहा, किसी ने 'रियल हीरो.' वीडियो के नीचे हज़ारों लोगों ने लिखा - 'हर बच्चा अगर ऐसा पिता पाए, तो वो कभी डर में नहीं जीएगा.'

इस घटना ने दुनिया को यह याद दिलाया कि असली हीरो वो नहीं जो ताकत दिखाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना सोचे-समझे प्यार दिखाते हैं. उस पिता ने जो किया, वह किसी पुरस्कार या शोहरत के लिए नहीं था, वह था एक पिता का सहज प्रेम, जो अपने बच्चे की सुरक्षा के आगे अपनी जान तक की परवाह नहीं करता.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoEgypt News in Hindi

Trending news

शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल