चलती स्कूटी पर सो गई बिटिया, पापा ने ऐसे चलाई गाड़ी; दिल जीत लेगा पिता का ये प्यार

Hindi Newsजरा हटकेचलती स्कूटी पर सो गई बिटिया, पापा ने ऐसे चलाई गाड़ी; दिल जीत लेगा पिता का ये प्यार

Viral Father's Love: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पिता की ममता और प्यार वायरल हो रहा है. ज​ब लाड़ो स्कूटी पर सो गई तो कैसे एक पिता एक हाथ से बेटी को सहारा दे रहा है और एक हाथ से स्कूटी चला रहे है. ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी. चलिए वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:40 PM IST
Viral Father's Love: एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करता है. मां का प्यार तो सबको दिख जाता है, लेकिन एक पिता का प्यार दिखता है नहीं है, लेकिन एक पिता के लिए बेटी किसी परी से कम नहीं होती है. अगर बेटियों की बात करें तो उनका भी पिता के प्रति एक अलग ही झुकाव देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लड़कों का अपनी मां के प्रति ज्यादा प्रेम देखने को मिलता है. बेटी कि लिए पापा किसी सुपरहीरो से कम नहीं होते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पिता की ममता और प्यार वायरल हो रहा है. ज​ब लाड़ो स्कूटी पर सो गई तो कैसे एक पिता एक हाथ से बेटी को सहारा दे रहा है और एक हाथ से स्कूटी चला रहे है. ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे संभाली सोती हुई बेटी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि दिखता है कि एक शख्स बाइक पर जा रहा है और कहता है​ कि मम्मी जो करती हैं वो सबको दिख जाता है और पापा क्या करते हैं वो दिखता नहीं है. इसके बाद वो कहता है कि अभी हम रास्ते पर चल रहे हैं और आप देखों की एक पिता अपनी बेटी को कैसे होल्ड करके लेकर जा रहा है. इसके बाद जैसे ही बैक कैमरा ऑन होता है यूजर्स देखते ही रह जाते हैं. वीडियो में दिखता है कि हाईवे पर स्कूटी चल रही है. पिता का एक हाथ स्कूटी के हैंडल पर है और दूसरा हाथ अपने पीछे है, क्योंकि पीछे बिटिया बैठी सो रही है. एक हाथ से पिता ने बेठी को सहारा दे रखा है. ये वीडियो एक पिता के त्याग और प्यार को दिखाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बढ़ते लापता होने के मामलों के बीच वायरल हुआ ये CCTV फुटेज, बच्चों के पास आकर रुकी कार और फिर...

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @teyjas__ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो पर शानदार प्रतिक्रिया दे रहे है. एक यूजर ने लिखा, "इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "अपने पेरेंट्स ये कभी मत कहना कि आपने किया ही क्या है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Father's Loveviral video

