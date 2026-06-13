Motivational Story: आज के समय में जब किसी की नौकरी जाती है, तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है. खासकर तब, जब आपकी उम्र 44 साल हो और आपके सिर पर परिवार की जिम्मेदारी हो. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी वायरल हो रही है, जिसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे और दिल में कुछ नया करने का जज्बा भी जाग उठेगा. यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिनकी नौकरी तो चली गई, लेकिन उनकी नन्हीं बेटी ने उन्हें हार मानने नहीं दी. बेटी के सिर्फ चार शब्दों ने एक बेरोजगार पिता को रातों-रात एक स्टार्टअप का मालिक बना दिया.
लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन कंपनी से ले-ऑफ का ईमेल आ जाता है. 44 साल की उम्र में जब इस पिता को पता चला कि अब उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो पूरी तरह से टूट गए थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस उम्र में अब आगे क्या करेंगे, समाज क्या कहेगा और घर का खर्च कैसे चलेगा. घर में उदासी का माहौल था और पिता अपने कमरे में मायूस बैठे थे.
बेटी के वो 4 जादुई शब्द
पिता को इस तरह परेशान देखकर उनकी छोटी बेटी से रहा नहीं गया. वो अपने पापा के पास गई, उनका हाथ थामा और बहुत ही मासूमियत से कहा- "Do what you love, Papa" यानी "पापा, आप वही करो जो आपको सच में पसंद है." बेटी की इस छोटी सी बात ने पिता के दिल पर सीधा असर किया. उन्हें अहसास हुआ कि नौकरी जाना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है.
आंसू पोंछकर शुरू किया नया सफर
बेटी से मिले इस बूस्ट डोज के बाद पिता ने रोना धोना छोड़ दिया. उन्होंने अपने पुराने पैशन को याद किया और सोचा कि क्यों न खुद का कुछ शुरू किया जाए. जिस उम्र में लोग नया रिस्क लेने से डरते हैं, उस उम्र में इस शख्स ने बेटी की प्रेरणा से अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च कर दिया. आज वो किसी कंपनी में मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि खुद अपनी कंपनी के बॉस बन चुके हैं.
जब इस पूरी कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, तो यह देखते ही देखते वायरल हो गई. लोग बेटी की समझदारी और पिता के जज्बे को सलाम कर रहे हैं. इंटरनेट पर लोग लिख रहे हैं कि बच्चे सिर्फ हमारा वर्तमान नहीं होते, बल्कि कभी-कभी वो हमारे सबसे बड़े मेंटॉर भी बन जाते हैं.