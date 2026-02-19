Advertisement
trendingNow13115745
Hindi Newsजरा हटकेबेटी है या जल्लाद? बुजुर्ग मां के साथ की ऐसी घिनौनी हरकत, यूजर्स का फूटा गुस्सा; VIDEO देखें

बेटी है या जल्लाद? बुजुर्ग मां के साथ की ऐसी घिनौनी हरकत, यूजर्स का फूटा गुस्सा; VIDEO देखें

Viral Video: माता पिता बच्चों को बड़े लाड प्यार से बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनें, लेकिन कुछ बच्चे सहारा बनना तो दूर माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं. एक बेटी अपनी बुजुर्ग मां के साथ इतना घिनौना व्यवहार कर रही है जिसे देखकर किसी का भी खून खोल जाएगा. चलिए जानते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटी है या जल्लाद? बुजुर्ग मां के साथ की ऐसी घिनौनी हरकत, यूजर्स का फूटा गुस्सा; VIDEO देखें

Viral Video: हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे कामयाब हों, खूब नाम और पैसा कमाएं और बुढ़ापे में उनकी सेवा करें. माता पिता बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ताकि जब उनकी आंखें साथ देना बंद करें तो बच्चे उनकी उंगली पकड़कर रास्ता दिखाएं. मां बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर सपने को त्याग देते हैं. बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए खुद की इच्छाओं को मार देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे माता पिता के सपनों पर पानी फेर देते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई जल्लाद हों. इन दिनों सोशल मीडिया पर बेटी की बुजुर्ग मां के साथ बदतमीजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मां के साथ दुर्व्यवहार कर रही है. कभी धक्का देती है तो कभी बाल खींचती है. इस दौरान किसी ने इस लड़की की हरकत कैमरे में कैद कर ली. यूजर्स वीडियो देखकर आग बबूला हो रहे हैं. कोई कह रहा है कि देखा नहीं जा रहा तो कोई मदद के लिए लोकेशन मांग रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

बेटी ने की ये घिनौनी हरकत
वायरल हो रहा वीडियो हरियाणा का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग महिला वॉकर की मदद से धीरे धीरे घर में जा रही है. गेट पर वो धीरे से चलती है. एक तो काफी बुजुर्ग है और दूसरा वॉकर की मदद से चल रही है और इस उम्र में व्यक्ति धीरे ही चलता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब पीछे से बेटी उसके बाल खींचती है. देखने में पहले तो लगता है कि वो मां को घर के अंदर ले जा रही है, लेकिन जब मां धीरे से अंदर जाने की कोशिश करती है तो बेटी बाल खींचती है और घर के अंदर धकेलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. इस दौरान एक महिला ने अपनी खिड़की से इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो बना रही महिला कहती है कि इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, जिसने पैदा किया उसी के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रही है. 

यह भी पढ़ें: कहां मर गया सिविक सेंस? इन लोगों की वजह से पूरे समाज पर उठती है उंगलियां

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स का फूटा गुस्सा
इस वीडियो इंस्टाग्राम पर @garib__blogger__26 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, लोगों की इंसानियत ही मर चुकी है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है. कोई बुजुर्ग मां की मदद के लिए लोकेशन मांग रहा है तो कोई पुलिस में शिकायत करने के लिए बोल रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viral video  trending reels

Trending news

अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
Special Intensive Revision
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
Tax Chori
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
priyanka gandhi
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
West Bengal
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
Karnataka News
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
Gaganyaan Drogue Parachute
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी