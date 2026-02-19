बेटी है या जल्लाद? बुजुर्ग मां के साथ की ऐसी घिनौनी हरकत, यूजर्स का फूटा गुस्सा; VIDEO देखें

Viral Video: हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे कामयाब हों, खूब नाम और पैसा कमाएं और बुढ़ापे में उनकी सेवा करें. माता पिता बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ताकि जब उनकी आंखें साथ देना बंद करें तो बच्चे उनकी उंगली पकड़कर रास्ता दिखाएं. मां बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर सपने को त्याग देते हैं. बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए खुद की इच्छाओं को मार देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे माता पिता के सपनों पर पानी फेर देते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई जल्लाद हों. इन दिनों सोशल मीडिया पर बेटी की बुजुर्ग मां के साथ बदतमीजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मां के साथ दुर्व्यवहार कर रही है. कभी धक्का देती है तो कभी बाल खींचती है. इस दौरान किसी ने इस लड़की की हरकत कैमरे में कैद कर ली. यूजर्स वीडियो देखकर आग बबूला हो रहे हैं. कोई कह रहा है कि देखा नहीं जा रहा तो कोई मदद के लिए लोकेशन मांग रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

बेटी ने की ये घिनौनी हरकत

वायरल हो रहा वीडियो हरियाणा का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग महिला वॉकर की मदद से धीरे धीरे घर में जा रही है. गेट पर वो धीरे से चलती है. एक तो काफी बुजुर्ग है और दूसरा वॉकर की मदद से चल रही है और इस उम्र में व्यक्ति धीरे ही चलता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब पीछे से बेटी उसके बाल खींचती है. देखने में पहले तो लगता है कि वो मां को घर के अंदर ले जा रही है, लेकिन जब मां धीरे से अंदर जाने की कोशिश करती है तो बेटी बाल खींचती है और घर के अंदर धकेलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. इस दौरान एक महिला ने अपनी खिड़की से इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो बना रही महिला कहती है कि इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, जिसने पैदा किया उसी के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रही है.

यूजर्स का फूटा गुस्सा

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर @garib__blogger__26 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, लोगों की इंसानियत ही मर चुकी है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है. कोई बुजुर्ग मां की मदद के लिए लोकेशन मांग रहा है तो कोई पुलिस में शिकायत करने के लिए बोल रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.