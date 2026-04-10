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Hindi Newsजरा हटकेलाइक और व्यूज के लिए दांव पर लगा दी बिटिया की जान, लोगों ने की पुलिस एक्शन की मांग, वीडियो देखें

लाइक और व्यूज के लिए दांव पर लगा दी बिटिया की जान, लोगों ने की पुलिस एक्शन की मांग, वीडियो देखें

Viral Video: एक शख्स को रील बनाने का ऐसा चस्का लगा कि उसने अपनी बेटी की जान को ही खतरे में डाल दिया. वीडियो देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में दिखता है कि लोग व्यूज और लाइक्स पाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं. आप भी देखें एक पिता ने चंद लाइक और व्यूज के लिए बेटी के साथ क्या किया.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:51 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post @Shubhamshuklamp
फोटो क्रेडिट: X Post @Shubhamshuklamp

Viral Video: एक पिता ने चंद लाइक और व्यूज के लिए मासूम को छत से ही कुदा दिया. इंटरनेट पर वायरल होने और फेम पाने की होड़ में इस पिता ने सारी सीमा क्रॉस कर दी और मासूम बेटी की जान को खतरे में डाल दिया. जिसने भी वीडियो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मकान की छत पर एक मासूम दीवार पर खड़ी है और उसे नीचे छलांग लगाने के लिए कहा जा रहा है. इस दौरान बच्चे को कैच करने के लिए नीचे पिता खड़े हैं. हालांकि जमीन पर एक गद्दा भी बिछा रखा है, लेकिन यहां छोटी सी चूक बच्ची की जान पर भारी पड़ सकती है. इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया. 

छत से बिटिया ने लगाई छलांग

जब पिता ने वीडियो बनाने के लिए बेटी को छत से कूदने के लिए कहा तो मासूम ने दीवार से छलांग लगा दी. जैसे ही बेटी जमीन पर गिरने वाली थी तभी पिता ने उसे कैच कर लिया. इस वीडियो को पिता का भरोसा और बेटी की बहादुरी दिखाते हुए बनाया गया है. लेकिन इस वीडियो का प्रभाव उल्टा हो गया. वीडियो देख लोग भड़क रहे हैं और इसे पागलपन और खतरनाक बना रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: मॉल से 'वूमेन अंडरगारमेंट्स' चोरी कर रहा था शख्स, स्टाफ ने उतरवाए कपड़े तो छूट गई हंसी, वीडियो हुआ वायरल

 

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @Shubhamshuklamp नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'रील के लिए किसी भी हद तक जाना.' वीडियो देख लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा, इसके ऊपर पुलिस एक्शन होना चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा, "इन लोगों के दिमाग को क्या हो गया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कितना बड़ा बेवकूफ है ये आदमी, सिर्फ एक रील के लिए एक बच्चे की जान खतरे में डाल देगा." एक यूजर का कहना है कि माता-पिता ने बच्चे को कंटेंट मटेरियल बना दिया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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