एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर लौटी बेटी तो गले लगाकर फूट-फूटकर रोए पिता, दिल पिघला देगा ये Video

Asian Games 2023: एशियाई गेम्स का खुमार अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जिन एथलीट्स ने भारत की पदक संख्या को 100 से अधिक पहुंचाया, वे घर वापस लौटने लगे हैं. इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हमारी कबड्डी टीमों का प्रदर्शन था. पुरुष और महिला टीमों पर बहुत दबाव था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने निराश नहीं किया. पुरुषों ने फाइनल में ईरान को हराया, जबकि महिलाओं ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराया. यह जीत स्पष्ट रूप से खिलाड़ियों, कोचों, प्रशंसकों और साथ ही खिलाड़ियों के माता-पिता के लिए बहुत मायने रखती है.

पिता ने बेटी को देखा तो निकल पड़े आंसू

बुधवार को ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में, महिला टीम की खिलाड़ी स्नेहल शिंदे के पिता पुणे हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने के लिए आए. जैसे ही स्नेहल को उनके पिता ने स्वर्ण पदक के साथ देखा तो रोने लगे. गर्मजोशी भरे स्वागत के बीच उनके पिता प्रदीप शिंदे ने आंख में आंसू लिए स्नेहल को गले लगा लिया. स्नेहल शिंदे भारत की महिला कबड्डी टीम की सदस्य हैं. पुणे के मूल निवासी स्नेहल के पिता जब पुणे हवाईअड्डे पर उनसे मिले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. स्नेहल ने अपने पिता प्रदीप शिंदे को स्वर्ण पदक दिखाया तो खुशी के आंसू छलक पड़े.

#WATCH | Maharashtra | Father of Kabaddi player Snehal Shinde, Pradeep Shinde gets emotional as the family receives her at the Pune Airport.

Indian Women's Kabbadi team won the gold medal in the recently-concluded Asian Games. pic.twitter.com/cmJ4X5z51a

— ANI (@ANI) October 11, 2023