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Hindi Newsजरा हटकेघर पर कर्फ्यू रहता... बेटी ने दिखाया दिवंगत पापा का बरसों पुराना लेटर, भावुक हो गई जनता

घर पर कर्फ्यू रहता... बेटी ने दिखाया दिवंगत पापा का बरसों पुराना लेटर, भावुक हो गई जनता

मां-बाप कहीं जाते नहीं. यही रहते हैं. हमारे आसपास यादें बनकर. ऐसे ही एक पिता का बेटी को भेजा पुराना लेटर सोशल मीडिया पर आया तो लोग भावुक हो गए. हैंडराइटिंग की तारीफ हुई. पुरखों का आशीर्वाद कहा गया. बेटी ने अपने पिता के बारे में जो बताया, लोग यादों में खो गए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:31 AM IST
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घर पर कर्फ्यू रहता... बेटी ने दिखाया दिवंगत पापा का बरसों पुराना लेटर, भावुक हो गई जनता

सोशल मीडिया शायद इसी तरह की बातों, चर्चाओं और यादों को शेयर करने के लिए मुफीद जगह है. कुसुम वर्मा ने अपने पिता की हैंडराइटिंग में बरसों पुराना अन्तर्देशीय पत्र कार्ड की तस्वीर शेयर की तो लोग नॉस्टैल्जिया (पुरानी यादों) में चले गए. किसी ने राइटिंग की तारीफ की तो कुछ लोगों की नजर हैंडपंप से जुड़ी एक जानकारी पर टिक गई. ये बात उस समय की है जब उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा हुआ करता था. मुहर में इलाहाबाद के अल्लापुर का पता है और खत कुसुम को रानीखेत (अल्मोड़ा) भेजा गया था. कुछ लोगों ने इस लेटर को पुरखों का आशीर्वाद कहा.  

पहले पढ़िए कुसुम ने अपने पिता को याद करते हुए क्या लिखा. उन्होंने बताया कि आज मुझे मेरी एक पुरानी डायरी में मेरे पापा (श्री वीरेंद्र सिंह) द्वारा मुझे लिखा गया पत्र (अन्तर्देशीय पत्र) मिला. तब मेरी नई - नई पोस्टिंग जीजीआईसी रानीखेत, अल्मोड़ा में हुई थी. 29 जनवरी 2013 को पापा हम सबको छोड़कर चले गए. 

पापा का हैंडराइटिंग पर जोर रहता

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उन्होंने कहा कि पापा शुरू से ही हम बच्चों को हैंडराइटिंग के लिए बहुत जोर देते थे. जून के आखिरी सप्ताह से ही नई - नई किताब - कॉपी खरीद कर लाने, कवर चढ़ाने, नाम लिखने और कविताएं आदि याद करने का क्रेज हम सबके साथ-साथ पापा जी को भी खूब रहता था. 

घर पर कर्फ्यू लगा देते पापा

आह हा हा...नई पुस्तकों की खुशबू की बात ही कुछ और होती है. तब भी और अब भी. जब मेरे घर में हममें से किसी भी बच्चे का इम्तिहान होता, पापा घर पर कर्फ्यू लगा देते थे. कहते सिर्फ पढ़ो. पढ़ाई ही काम आएगी. किसी का भी आना - जाना नहीं होने देते थे, मम्मी (कौशल सिंह) को भी सख्त हिदायत थी कि ये लोग अब सिर्फ पढ़ेंगी, रसोई में नहीं जाएंगी. 

उन्होंने जैसा चाहा, हम चारों बच्चे वैसे ही बने... बड़ी दीदी राजकुमारी सिंह प्रयागराज में राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवक्ता रहीं. उनसे छोटे भइया दिलीप कुमार सिंह ए.जी. ऑफिस में एस.ओ. हैं. तीसरी मैं कुसुम सिंह वर्मा (भारती मेरा निकनेम है) गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हूं और छोटी बहन ओम कुमारी सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय एम.एस.सी. बॉटनी/एम.एड. गोल्ड मेडलिस्ट आज जानी-मानी समाज सेविका हैं. पापा श्री वीरेंद्र सिंह पहले इलाहाबाद में शिक्षक थे. बाद में रेलवे विभाग में कार्यरत रहे पर हम लोगों के लिए वे सदा सर्वश्रेष्ठ पापा और श्रेष्ठ शिक्षक रहे. उन्होंने ही सिखाया जहां रहो खूब मेहनत करो बेस्ट रहो. आखिर में कुसुम ने लिखा- पापा, आपके दिए संस्कारों ने हमेशा हम सबका मार्गदर्शन किया है. fallback

हैंडपंप की बात क्यों?

आप फिर से ऊपर अन्तर्देशीय पत्र देखिए. इसमें आखिर में जानकारी के तौर पर छपा है- सदा नल, हैंडपंप या अन्य सुरक्षित स्रोत का पानी पीयें. सोशल मीडिया पर यश ने लिखा कि उस जमाने में भी नल से पानी आता था और वो भी साफ? उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती थी. वेद विलास लिखते हैं कि यही सोशल मीडिया का सुंदर इस्तेमाल है. आपके पिता को नमन. यह पत्र महत्वपूर्ण है. कुछ और लोगों ने अपने पिता की भेजी चिट्ठियों को याद किया. 

अवधेश ने लिखा- मैडम एक पिता को कितना हर्ष और गर्व का अनुभव होता है खासकर अपनी पुत्रियों की सफलता पर, आपके पिताजी के लिखे इस विस्तृत पते वाले भाग से दृष्टिगोचर (पता चलना) होता है. 

इंद्र देव भारती ने कहा कि बेटा जी! ये मात्र एक पत्र नहीं है, अपितु इसका एक - एक आखर कागज पर स्याही से उकेरा गया पुरखों का आशीर्वाद है. ये धरोहर संभाल कर रखना.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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