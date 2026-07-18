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50वें जन्मदिन पर बेटी ने दिया ऐसा सरप्राइज, छलक पड़े पिता के आंसू; वायरल हुआ दिल छू लेने वाला वीडियो

माता-पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए मेहनत करते हैं. बदले में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ बच्चों का प्यार और सम्मान. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उन्हें नई बाइक गिफ्ट कर दी. जैसे ही पिता ने यह सरप्राइज देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:51 PM IST
50वें जन्मदिन पर बेटी ने दिया ऐसा सरप्राइज, छलक पड़े पिता के आंसू; वायरल हुआ दिल छू लेने वाला वीडियो
Image Credit: Image credit: instagram/@nandus.notebook

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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