/अपनी कमाई से मां को पहली बार दिखाया सिनेमा हॉल! बड़ी स्क्रीन देख खिल उठा मां का चेहरा; Video वायरल

मां को पहली बार थिएटर ले जाना शायद अनामिका के लिए भी उतना ही खास रहा होगा, जितना उनकी मां के लिए. फिल्म खत्म होने के बाद खाना, ग्रॉसरी शॉपिंग और साथ घूमना इस छोटी सी आउटिंग को पूरा दिन यादगार बना गया. अक्सर जिंदगी में बड़ी खुशियां ढूंढते हुए हम उन छोटे पलों को भूल जाते हैं, जिनकी कीमत बाद में समझ आती है. मां के साथ बैठकर फिल्म देखना, उनके चेहरे की खुशी देखना और अपनी कमाई से उन्हें कुछ खिलाकर खुश करना शायद किसी महंगे गिफ्ट से कहीं ज्यादा यादगार हो सकता है. अनामिका की इस कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों को यही याद दिलाया है कि माता-पिता को खुश करने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी अपनी कमाई से खरीदा गया एक छोटा सा टिकट और साथ बिताए कुछ घंटे ही उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाते हैं.