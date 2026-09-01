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अपनी कमाई से मां को पहली बार दिखाया सिनेमा हॉल! बड़ी स्क्रीन देख खिल उठा मां का चेहरा; Video वायरल

हर मां-बाप के लिए बच्चों की पहली कमाई का अपना ही मतलब होता है, लेकिन जब बेटी अपनी कमाई से मां की कोई अधूरी इच्छा पूरी करे तो वह पल और खास हो जाता है. सोशल मीडिया पर अनामिका बाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मां को पहली बार मूवी थिएटर में फिल्म दिखाने ले गईं. फिल्म के बाद दोनों ने खाना खाया, शॉपिंग की और साथ में पूरा दिन बिताया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 01, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:56 AM IST
अपनी कमाई से मां को पहली बार दिखाया सिनेमा हॉल! बड़ी स्क्रीन देख खिल उठा मां का चेहरा; Video वायरल
Image Credit: बेटी अपनी मां को पहली बार मूवी थिएटर ले गई! Image credit: instagram/@anamika_scholar

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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